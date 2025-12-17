可望爭取連任竹市長！高虹安改判無罪「明回市府上班」 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華今天表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。
停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市府向內政部提復職申請。高虹安今天說，已收到內政部的復職函，明天上午返回市府報到上班。
針對同樣涉及藍白合的新北市、宜蘭縣與嘉義市等縣市長選舉，李哲華則說，這要等國民黨人選確定後，兩黨才會展開協調。
李哲華表示，日前宜蘭縣黨部提名協調小組開會，決定從立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德之中，產生國民黨人選，預計27日進行協調。
