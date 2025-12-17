民進黨團質疑立院法制局為高虹安解套 韓國瑜：有立委來函將提供內容

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右一）今天召集黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」等案。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右一）今天召集黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」等案。記者黃義書／攝影

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪判刑6個月，綠營質疑立法院函覆資料成為貪汙無罪關鍵。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，立法院法制局不能代表國會，此舉是陷立法委員於不義，容易被質疑說一套做一套。

立法院長韓國瑜對此回應，目前已經有立委正式來函，「我們會回答這位委員，院本部會提供。」

韓國瑜今天召集黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」等案，朝野立委歷經約1小時討論，最後總計保留19項提案，全案預計在12月19日、23日立法院會進行處理。

不過，就在會議開始以前，鍾佳濱率先舉手發言，針對立委助理費屬性議題，點名立法院法制局提供高等法院意見，結果竟然被援引為司法判決依據之一，立法院法制局不能代表任何黨團，此舉等於是陷立法委員於不義，「我們沒有提供意見，大家會質疑說一套做一套。」

國民黨團書記長羅智強則說，本次會議主題是討論「總預算案附屬單位預算」，針對國會助理費用使用性質，高等法院詢問立法院的意見，作為行政機關本來就有權利解釋，至於法律案與預算案才是交由立委共同協商。

眼見朝野出現分歧，韓國瑜聽聞後緩頰，協商會議還是回歸主題，屆時會給大家一個答案，目前已經有立委正式來函，「我們會回答委員，這一位委員收到時，大家都會知道，我就不講名字，院本部會提供」，如果後續還是有意見，每個黨團也都能來函。

民進黨團總召柯建銘則質疑，立法院法制局擅自發出公文，而且成為影響判決的重要關鍵，立法院長應該出面管理問題，「否則總統請你去（國政茶敘），你說沒有經過各黨團同意不能去，如果現在逕自同意這樣做，這是一個很重大的問題，因為這是重大事項。」

