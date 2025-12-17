快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

明早回歸市政！竹市府證實下午收內政部函文 准予高虹安復職

劉世芳證實簽署復職申請公文 高虹安上班時間交由新竹市府處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長劉世芳下午出席立法院黨團協商前受訪表示，新竹市府送達的復職申請已經「簽了」。記者黃義書／攝影
內政部長劉世芳下午出席立法院黨團協商前受訪表示，新竹市府送達的復職申請已經「簽了」。記者黃義書／攝影

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪判刑6個月，新竹市政府隨即向內政部提出復職申請。內政部長劉世芳今天證實，自己已經簽署復職申請書，後續程序由新竹市政府處理。

立法院長韓國瑜下午召集黨團協商，針對高虹安涉貪案二審改判，最高檢察署將研議提出上訴，劉世芳會後受訪時表示，依照現行地方制度法第78條規定，縣市首長的復職、停職與解職都有一套程序，「現在假設的情況不存在，所以我們就是尊重司法」。

劉世芳說，針對高虹安的復職申請書，立法院內政委員會上午審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，她本人已經在會後簽署該份公文。

媒體追問，高虹安預計何時能夠復職、內政部是否會發還薪水等，劉世芳僅說，薪資部分一切按照規定發還，至於復職時間則由新竹市政府處理。

另外，民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目專訪，談及內政部用最短的時間宣布停職，如今卻還慢吞吞沒有讓高虹安復職，「難道劉世芳是還在睡覺嗎」，劉世芳聽聞後僅笑說，謝謝指教。

高虹安 貪汙 新竹 劉世芳

延伸閱讀

涉貪停職中 劉世芳：高虹安新竹市長復職申請已經「簽了」

詐防條例加重處罰過初審 劉世芳：太子集團大吃大喝被害人情何以堪

影／停職火速...復職函文卻還未收到 高虹安：希望越快越好

高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

相關新聞

明早迎接市長歸來！市府今證實內政部准予高虹安復職

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審改判後依法可申請復職，她今上午受訪時希望希望能「越快越好」完成復職程序，市府今...

獨／復職首要任務「專注市政」 高虹安：力拚新竹棒球場明年安全啟用

新竹市長高虹安被控詐領立委助理費案二審逆轉改判，貪汙罪部分無罪，希望能盡快復職。她接受本報專訪表示，復職後首要任務仍是專...

政黨協商現插曲…綠委索取高虹安文書 韓國瑜回應了

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 立法院17日雖然進行附屬單位的朝野協商，但因為最近新竹市長高虹安因立法院法制局的報告，獲得高院從貪汙7年改判6個月可易科罰金，因此綠委鍾佳濱、陳培瑜等人在協商前，要求

劉世芳證實簽署復職申請公文 高虹安上班時間交由新竹市府處理

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪判刑6個月，新竹市政府隨即向內政部提出復職申請。內...

涉貪停職中 劉世芳：高虹安新竹市長復職申請已經「簽了」

新竹市長高虹安因貪污案停職中，在二審宣判貪污罪撤銷，改判依「使公務員登載不實罪」判6個月，得易科罰金。新竹市政府已依法送...

獨／與柯文哲同病相憐？高虹安挺過二審煎熬 喊話「要加油、要撐住」

高虹安案助理費案二審大逆轉，相較民眾黨前主席柯文哲也遭遇政治清算，高虹安今接受本報專訪時坦言，歷經司法程序後更深刻體會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。