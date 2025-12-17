劉世芳證實簽署復職申請公文 高虹安上班時間交由新竹市府處理

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪判刑6個月，新竹市政府隨即向內政部提出復職申請。內政部長劉世芳今天證實，自己已經簽署復職申請書，後續程序由新竹市政府處理。

立法院長韓國瑜下午召集黨團協商，針對高虹安涉貪案二審改判，最高檢察署將研議提出上訴，劉世芳會後受訪時表示，依照現行地方制度法第78條規定，縣市首長的復職、停職與解職都有一套程序，「現在假設的情況不存在，所以我們就是尊重司法」。

劉世芳說，針對高虹安的復職申請書，立法院內政委員會上午審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，她本人已經在會後簽署該份公文。

媒體追問，高虹安預計何時能夠復職、內政部是否會發還薪水等，劉世芳僅說，薪資部分一切按照規定發還，至於復職時間則由新竹市政府處理。

另外，民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目專訪，談及內政部用最短的時間宣布停職，如今卻還慢吞吞沒有讓高虹安復職，「難道劉世芳是還在睡覺嗎」，劉世芳聽聞後僅笑說，謝謝指教。