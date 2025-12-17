政黨協商現插曲…綠委索取高虹安文書 韓國瑜回應了

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院17日進行朝野協商，處理中央政府總預算-附屬單位的部分。（直播截圖）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

立法院17日雖然進行附屬單位的朝野協商，但因為最近新竹市長高虹安因立法院法制局的報告，獲得高院從貪汙7年改判6個月可易科罰金，因此綠委鍾佳濱、陳培瑜等人在協商前，要求韓國瑜把法制局給高等法院的報告給民進黨看，韓國瑜表示會將報告給索資立委後，協商才順利開始。

民進黨有不同意見

立法院17日繼續進行朝野協商，討論「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」。但在開會前，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，關於立委助理費的案件，新竹市長高虹安因為立法院給的文書意見，從貪汙罪7年變成登載不實、可易科罰金6個月，「這是誰給的意見？」

鍾佳濱質疑，立法院給了高等法院什麼意見？這些意見有經過立法院各黨團同意嗎？這麼意見近日害他們被選民質疑為其背書，他希望立法院將這些意見發函給各黨團。對此，國民黨團書記長羅智強反駁說，立法院在此案作為行政單位，當然可以給意見，民進黨若另有意見，也可以自行表達。

國營事業預算協商

「我們儘速回歸朝野協商好嗎？」韓國瑜則承諾會給大家答案，但民進黨團書記長陳培瑜質疑，要什麼時候給？怎麼給？韓國瑜則回應說，已經有立委跟他索資，屆時立法院會進行回覆，到時候外界就知道了。民進黨總召柯建銘則說，這樣的公文，立法院法制局可以擅自發給高等法院嗎？這是影響判決的重要關鍵，以後類似案件應加強管理。

不過民進黨團並未強硬杯葛協商，因此隨後協商也順利開始。協商大多處理各政府機關的附屬國營企業相關預算，包括台糖有1500萬的預算，由凍結50%改成刪減300萬；台電則與民眾黨達成共識，分別刪減150億、8.4億與2千萬預算。台水原本有預算被刪1千萬、被凍結1千萬，在協商過後改成主決議（形同不刪）。

