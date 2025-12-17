快訊

明早迎接市長歸來！市府今證實內政部准予高虹安復職

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審改判後依法可申請復職。圖／報系資料照
新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審改判後依法可申請復職，她今上午受訪時希望希望能「越快越好」完成復職程序，市府今證實，下午已收到內政部函文傳真，准予市長高虹安復職。

據了解，已有局處長被通知明天8點10分到市府1樓接市長高虹安；新竹市政府表示，已於今天下午收到內政部函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。

高虹安上午受訪時表示，從當初市長選舉獲得市民支持，到後來通過反罷免投票，她等於承擔了兩次選民的託付，「這對我來說是非常重的責任」。因此，她希望能盡快完成復職程序，回到市府崗位，也讓新竹市民感受到城市的安定。

高虹安助理費案二審出現大逆轉後，新竹市長室昨起陸續收到支持者致贈的祝賀花籃。有支持者送來「最強戰力，回歸市政」、「安定新竹，2026繼續前行」等字樣的花籃，象徵對高虹安重返市政團隊、延續市政推動的期待。

此外，民眾黨立委也紛紛送來祝賀花籃，林憶君送來的花籃上寫著「天道昭彰」；立委張啓楷則以「撥雲見日，苦盡甘來」相賀，花籃陸續擺放於市長室周邊歡迎高虹安強勢回歸。

