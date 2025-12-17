快訊

獨／復職首要任務「專注市政」 高虹安：力拚新竹棒球場明年安全啟用

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天接受聯合報獨家專訪談助理費案，分享從風暴中心到貪汙二審無罪的心境。記者季相儒／攝影

新竹市長高虹安被控詐領立委助理費案二審逆轉改判，貪汙罪部分無罪，希望能盡快復職。她接受本報專訪表示，復職後首要任務仍是專注市政，逐步兌現施政承諾，並透過理性討論與專業決策回應外界關切，早日回應新竹市民的期許。

高虹安說，日前到新竹市菜市場，有攤商告訴她「市長，休息太久了，趕快出來上班。」她感慨表示，「市民投票選我出來，也再一次投票讓我留下來，這是竹市史上首次。」她也特別感謝代理市長邱臣遠和市政團隊在這段期間，盡心盡力堅守崗位。

針對民進黨持續以棒球場議題批評市政，高虹安表示，議員討論施政是正常現象，理性討論才符合民眾利益。市府已針對前市府設計缺失與公共安全風險進行檢測與會勘，並邀請美國職棒大聯盟提供建議，重新規畫人工草皮與結構設計，確保明年可安全啟用。

她強調，過去11個月施工延遲是因統包商聲請法院保全證據，市府依法不得施工，法院解除後立即進場追趕進度。市府從未拖延工程或做政治操作，但設計方、蓋成棒球場的那一方卻不斷指控，對市府而言，其實最重要的是保障球場安全，讓市民順利使用。

高虹安指出，回顧大罷免期間，路口看板曾掛上「貪汙犯」標籤，當時殺傷力大，但最終新竹市以12萬多票否決罷免，顯示市民理性判斷，不被單一標語影響。她強調，如今沉重標籤正式被撕下，市政攻防才是正常模式，而非僅是貼標籤或做人身攻擊。

獨／挺過二審煎熬高虹安喊話柯文哲 「要加油、要撐住」

高虹安案助理費案二審大逆轉，相較民眾黨前主席柯文哲也遭遇政治清算，高虹安今接受本報專訪時坦言，歷經司法程序後更深刻體會...

獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙重判7年4月、褫奪公權4年，2審改依偽造文書罪判6月、得易科...

影／二審後首談助理費 高虹安盼修法明確兼顧助理權益

新竹市長高虹安案二審宣判大逆轉後今首度公開亮相，針對外界關注的助理費制度是否有必要修法，她表示，相關法規確實有討論與釐清...

高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。內政...

高虹安代表在野爭取連任「幾乎確定」 黃國昌批內政部核准復職慢吞吞

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪改判六月，新竹市政府隨即提出復職申請。民眾黨主席黃...

