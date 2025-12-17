獨／復職首要任務「專注市政」 高虹安：力拚新竹棒球場明年安全啟用

新竹市長高虹安被控詐領立委助理費案二審逆轉改判，貪汙罪部分無罪，希望能盡快復職。她接受本報專訪表示，復職後首要任務仍是專注市政，逐步兌現施政承諾，並透過理性討論與專業決策回應外界關切，早日回應新竹市民的期許。

高虹安說，日前到新竹市菜市場，有攤商告訴她「市長，休息太久了，趕快出來上班。」她感慨表示，「市民投票選我出來，也再一次投票讓我留下來，這是竹市史上首次。」她也特別感謝代理市長邱臣遠和市政團隊在這段期間，盡心盡力堅守崗位。

針對民進黨持續以棒球場議題批評市政，高虹安表示，議員討論施政是正常現象，理性討論才符合民眾利益。市府已針對前市府設計缺失與公共安全風險進行檢測與會勘，並邀請美國職棒大聯盟提供建議，重新規畫人工草皮與結構設計，確保明年可安全啟用。

她強調，過去11個月施工延遲是因統包商聲請法院保全證據，市府依法不得施工，法院解除後立即進場追趕進度。市府從未拖延工程或做政治操作，但設計方、蓋成棒球場的那一方卻不斷指控，對市府而言，其實最重要的是保障球場安全，讓市民順利使用。