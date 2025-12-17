獨／挺過二審煎熬高虹安喊話柯文哲 「要加油、要撐住」

高虹安案助理費案二審大逆轉，相較民眾黨前主席柯文哲也遭遇政治清算，高虹安今接受本報專訪時坦言，歷經司法程序後更深刻體會一般民眾若未實際閱讀卷宗內容，僅憑媒體報導或庭訊片段，很難真正掌握案件全貌，這段經歷讓她更能理解柯文哲在司法過程中的煎熬，及柯家人所承受的巨大壓力，若有機會遇到柯，她想跟對方說一句「要加油、要撐住」。

高虹安指出，她在2022年參選市長期間就已多次遭遇偵查內容、起訴細節甚至卷宗資料被揭露、過度放大或過度解讀的情況，使她遭嚴重誤解。她最不能理解的，就是總有人說「她會搞定司法」，迫使她在反罷免選舉公報中嚴正澄清。不過，相關文字事後又成為政治操作的素材，一旦出現對她有利的判決，就被重新包裝、帶動輿論風向。

她認為，在高度受到關注的司法案件中，干擾因素過多，偵查期間大量資訊提前曝光，容易讓社會產生程序是否公平的質疑，這樣的氛圍早在2022年便已出現。也因為親身經歷，她更能理解柯文哲在司法過程中所承受的壓力，以及其家人面對的不確定與煎熬，那是一種對未來前途感到茫然、不可預測的狀態。

高虹安說，她在案件審理期間刻意降低政治聲量，甚少在法院接受媒體訪問，就是希望將政治影響降到最低。對於判決結果出爐後，有部分人士轉而指責、謾罵裁判法官，她並不認同，強調即使面對不利判決，也應回到判決理由本身進行理性討論，而非進行人身攻擊。

她回憶，貪汙案一審遭重判時，她內心極度難以接受，於是主動深入理解司法程序，甚至自行檢索、整理上百件助理費相關判決，試圖以資料分析方式比對判例趨勢。她形容，司法如同天平，證據是砝碼，理應呈現相對穩定的判斷結果，若將高虹安的名字抽離案件本身，一審判決是否仍會相同？

高虹安強調，她不願輕易使用「追殺」或「司法迫害」等字眼，而是回到最根本的問題，案件是否被公平對待。她認為，民眾對司法的不信任，正反映在即便一審被判貪汙重罪，仍有超過12萬名市民在罷免投票中表達支持高虹安，這背後值得整個社會深思。

談及是否與柯文哲聯繫，高虹安表示，近來柯行程繁忙，她也未涉入黨務運作，雙方在公開場合鮮少碰面，沒有私下就司法結果進行討論。有機會她希望勉勵對方「要加油、要撐住」，因為司法程序是一條只能自己走過的路。