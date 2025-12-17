快訊

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天受訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審結果讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。。記者季相儒／攝影
新竹市長高虹安今天受訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審結果讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。。記者季相儒／攝影

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙重判7年4月、褫奪公權4年，二審改依偽造文書罪判6月、得易科罰金。高虹安今天接受本報專訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審結果讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。

高虹安昨天獲知宣判結果，鬆了一口氣，第一件事就是打給媽媽「報平安」，這段期間家人與她承受極大壓力，她怕長輩擔心，始終未多談，這兩天不少朋友、支持者來訊恭喜，她期盼能盡快復職，回到市政崗位。

去年一審宣判，當天中午前就來函停職，昨天她緊急申請，過了1天都未收到函文。高虹安呼籲，不要讓市民權益受損，盼盡速處理，「市民投票選我出來，也投（反罷免）票留我下來，都投了2次票」。

高虹安從政前從未踏入法院，也未料到參選市長後，竟短時間同時面對多起司法案件。讓她深刻體會，一般人成為被告，生活往往全面失序，更何況還須肩負市長職務，壓力極大。

「聽見一審判7年4個月時，心裡負擔極重！」高虹安透露，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安。這1年5個月彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬，她未被司法與停職壓力擊倒，是在親友與支持者陪伴下，走訪基層與規律運動，也藉此更深入新竹各角落。她表示，二審結果雖非終局，但能先卸下沉重標籤，已讓家人與支持者感到寬慰。

特別是在停職期間，遇到大罷免，新竹市許多路口掛滿看板「高虹安是貪汙犯」，她說，當時為了市府團隊和市政工作能持續推動，逼自己再站到第一線，回到鏡頭與群眾之中，最後顯示民眾不買單看板的指控，獲得12萬多市長選舉有史以來最高票，如今期盼回到市政討論，而非人身指控。

高虹安2審逆轉貪汙案無罪，爭取連任機會增加，但仍須面對檢方上訴與誣告案3審。對此，她說，第1年就著手建立數位化管考系統，停職期間請代理市長邱臣遠持續列管各項政策，地方民眾反映市政建設持續推動，也支持沿既有方向走下去，若屆時仍得請假，市政會如常繼續推動。

二審判決後，沉重的貪汙標籤得以卸下，外界關心是否能爭取連任。高虹安指出，反罷免過程自然形成藍白合態勢，但要延續氣勢仍考驗兩黨智慧與協調能力。她強調，距離明年選舉仍有近1年，首要任務是專注市政、兌現選舉承諾，才能有底氣談後續，也盼盡快復職全力投入施政。

高虹安 貪汙 新竹

延伸閱讀

影／名嘴批二審法官是「貪官之友」 高虹安籲：請尊重司法

談2026與藍白布局 高虹安反問「何志勇？」坦言近期未關注選舉

影／高虹安盼盡速復職 強調回歸市政是當務之急

影／二審後首談助理費 高虹安盼修法明確兼顧助理權益

相關新聞

獨／復職首要任務「專注市政」 高虹安：力拚新竹棒球場明年安全啟用

新竹市長高虹安被控詐領立委助理費案二審逆轉改判，貪汙罪部分無罪，希望能盡快復職。她接受本報專訪表示，復職後首要任務仍是專...

獨／挺過二審煎熬高虹安喊話柯文哲 「要加油、要撐住」

高虹安案助理費案二審大逆轉，相較民眾黨前主席柯文哲也遭遇政治清算，高虹安今接受本報專訪時坦言，歷經司法程序後更深刻體會...

獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙重判7年4月、褫奪公權4年，2審改依偽造文書罪判6月、得易科...

影／二審後首談助理費 高虹安盼修法明確兼顧助理權益

新竹市長高虹安案二審宣判大逆轉後今首度公開亮相，針對外界關注的助理費制度是否有必要修法，她表示，相關法規確實有討論與釐清...

高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。內政...

高虹安代表在野爭取連任「幾乎確定」 黃國昌批內政部核准復職慢吞吞

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪改判六月，新竹市政府隨即提出復職申請。民眾黨主席黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。