獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理酬金及加班費，一審依貪汙重判7年4月、褫奪公權4年，二審改依偽造文書罪判6月、得易科罰金。高虹安今天接受本報專訪感嘆「貪汙標籤太沉重」，這1年5個月人生被迫暫停，如今二審結果讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。

高虹安昨天獲知宣判結果，鬆了一口氣，第一件事就是打給媽媽「報平安」，這段期間家人與她承受極大壓力，她怕長輩擔心，始終未多談，這兩天不少朋友、支持者來訊恭喜，她期盼能盡快復職，回到市政崗位。

去年一審宣判，當天中午前就來函停職，昨天她緊急申請，過了1天都未收到函文。高虹安呼籲，不要讓市民權益受損，盼盡速處理，「市民投票選我出來，也投（反罷免）票留我下來，都投了2次票」。

高虹安從政前從未踏入法院，也未料到參選市長後，竟短時間同時面對多起司法案件。讓她深刻體會，一般人成為被告，生活往往全面失序，更何況還須肩負市長職務，壓力極大。

「聽見一審判7年4個月時，心裡負擔極重！」高虹安透露，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安。這1年5個月彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬，她未被司法與停職壓力擊倒，是在親友與支持者陪伴下，走訪基層與規律運動，也藉此更深入新竹各角落。她表示，二審結果雖非終局，但能先卸下沉重標籤，已讓家人與支持者感到寬慰。

特別是在停職期間，遇到大罷免，新竹市許多路口掛滿看板「高虹安是貪汙犯」，她說，當時為了市府團隊和市政工作能持續推動，逼自己再站到第一線，回到鏡頭與群眾之中，最後顯示民眾不買單看板的指控，獲得12萬多市長選舉有史以來最高票，如今期盼回到市政討論，而非人身指控。

高虹安2審逆轉貪汙案無罪，爭取連任機會增加，但仍須面對檢方上訴與誣告案3審。對此，她說，第1年就著手建立數位化管考系統，停職期間請代理市長邱臣遠持續列管各項政策，地方民眾反映市政建設持續推動，也支持沿既有方向走下去，若屆時仍得請假，市政會如常繼續推動。

二審判決後，沉重的貪汙標籤得以卸下，外界關心是否能爭取連任。高虹安指出，反罷免過程自然形成藍白合態勢，但要延續氣勢仍考驗兩黨智慧與協調能力。她強調，距離明年選舉仍有近1年，首要任務是專注市政、兌現選舉承諾，才能有底氣談後續，也盼盡快復職全力投入施政。