影／名嘴批二審法官是「貪官之友」 高虹安籲：請尊重司法

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審判決大逆轉後，今天首度公開亮相。對於資深媒體人黃智賢在臉書發文，批評承審法官郭豫珍是「貪官之友」，高虹安表示，請大家還是尊重司法、尊重法院。

高虹安今天出席「拾藝之光」新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪。媒體詢問，外界有人評論承審法官郭豫珍是「貪官之友」，並提到案件仍涉及偽造文書罪，若以日本標準應辭職，詢問高虹安的看法。

高虹安回應，目前尚未收到判決書，相關法律爭點及合議庭的判斷內容，仍需等待判決書出爐後，才能進一步了解。她表示，在尚未看到判決書詳盡內容前，請各界等待實際內容後再做評論會比較好。

高虹安說，她尊重大家對判決的個人想法，但仍希望請大家尊重司法、尊重法院，也尊重在收到判決書之後，再進行判斷會比較適當。