高虹安助理費案非貪汙 林岱樺籲制度化：不該成為政治人物的陷阱

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
停職中的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，高院二審認定不構成貪汙，改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。身陷詐領助理費案官司的立委林岱樺說，高院判決明確界定助理費屬立委「實質補貼、彈性勻用」，不存在詐領、虛報，更何況一毛錢沒進入她私人口袋，籲推動制度化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

對高院判決，林岱樺表示，她的原則一向簡單，助理費使用就是依法依規、公款公用，這也是堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢進入到她私人的口袋，也就沒有人頭助理，這份高院判決，再次的凸顯了現行的立法院組織法中，對於立法委員助理費用的核銷與使用的規範，存在著極大的模糊地帶與法律風險。

林岱樺表示，助理費的本身就是協助立委問政及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會要充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

對助理費除罪修法，她強調，高院判決引用立法院組織法認定助理費就是屬於立委的實質補貼、彈性勻用，這就是助理費定義，真正該討論的是助理費制度化，而不是長久存在法律瑕疵。

林岱樺說，就她個人而言，沒有一毛錢放入私人口袋，這也是她從頭到尾秉持無罪推論的原因，外交部長林佳龍也認為不需要對她未審先判的輿論操作，對她並不公平，「我坦坦蕩蕩、清清白白，助理費沒有一毛錢被拿來私用。」

她指出，這次高等法院判決明確定義立委助理費用是給立委的實質補貼，在合理彈性運用下，當然就不存在詐領、虛報，立法院是代辦單位，雇主是立委，助理受雇立委，雙方是勞雇關係，而不是立法院與助理。她說立委助理編制是前總統陳水扁時期逐步建立，當時制度時空背景，本質就是立委問政與服務選民的實質補貼。

她表示，尊重司法獨立，但高院判決已很清楚回到法律精神，應讓助理費制度合理化，避免類似案件再度淪為政治打壓的工具。

