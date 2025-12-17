影／高虹安盼盡速復職 強調回歸市政是當務之急

新竹市長高虹安今天出席活動受訪時表示，期盼能盡快完成復職程序，回到市府推動市政，讓運作回歸正常，也讓市民安心。她指出從市長選舉到反罷免投票，自己承擔兩次選民託付，對新竹市仍有責任在身。

高虹安說目前尚未收到內政部正式回函，但內政部長已表態將盡快處理，對此抱持正面期待。針對外界關注是否涉及誣告罪，以及部分評論者的說法，高虹安表示目前仍未收到判決書，相關法律爭點應待判決全文出爐後再行討論，呼籲各界尊重司法判斷。