影／高虹安盼盡速復職 強調回歸市政是當務之急

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導

新竹市長高虹安今天出席活動受訪時表示，期盼能盡快完成復職程序，回到市府推動市政，讓運作回歸正常，也讓市民安心。她指出從市長選舉到反罷免投票，自己承擔兩次選民託付，對新竹市仍有責任在身。

高虹安說目前尚未收到內政部正式回函，但內政部長已表態將盡快處理，對此抱持正面期待。針對外界關注是否涉及誣告罪，以及部分評論者的說法，高虹安表示目前仍未收到判決書，相關法律爭點應待判決全文出爐後再行討論，呼籲各界尊重司法判斷。

對於2026年新竹市長選舉，她表示近期未特別關注選舉布局，任何有志投入市政、服務市民者，選舉都是公共討論的平台，並予以祝福。至於是否回到民眾黨，高虹安指出目前未與黨內討論，現階段最重要的是復職後持續推動既有市政政見，黨籍與選舉規畫暫不列入考量。談及立法院討論助理費修法，高虹安表示相關制度長期存在模糊空間，盼立法院兼顧助理權益，將法條明確化，避免民代誤觸法網、增加司法負擔。

新竹市長高虹安（右）指出，從市長選舉到反罷免投票，自己承擔兩次選民託付，對新竹市仍有責任在身。記者季相儒／攝影
新竹市長高虹安（中）表示，期盼能盡快完成復職程序，回到市府推動市政，讓運作回歸正常，也讓市民安心。記者季相儒／攝影
新竹市長高虹安（中）今天出席114年新竹市十校藝術聯展活動。記者季相儒／攝影
談及立法院討論助理費修法，高虹安（左五）表示，相關制度長期存在模糊空間，盼立法院兼顧助理權益，將法條明確化，避免民代誤觸法網、增加司法負擔。記者季相儒／攝影
高虹安 貪汙 新竹

