影／二審後首談助理費 高虹安盼修法明確兼顧助理權益

新竹市長高虹安案二審宣判大逆轉後今首度公開亮相，針對外界關注的助理費制度是否有必要修法，她表示，相關法規確實有討論與釐清空間，期待立法院能夠開啟更全面的討論。

高虹安今出席「拾藝之光」新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪。記者提問，高虹安助理費案，立法院幫了很多忙，想問高認為助理費相關法規還有需要修法嗎？

高虹安回應，在她停職期間，確實看到立法院內部有不少關於助理費修法的討論，自己親身經歷這段司法過程後，也更加理解助理費制度長期以來存在的爭議，過去其實已有上百位民意代表，因助理費問題捲入相關司法案件。

高虹安提到，高等法院檢察官在起訴書中也曾特別指出立法院組織法第32條在相關規範上，確實存在不夠明確之處，這部分仍有必要就修法方向與內容進一步討論。

高虹安說明，助理費制度的檢討，除了制度本身，也必須兼顧助理的權益，這將是立法院接下來相當艱鉅的一項課題，如何在保障助理權益的同時，針對被認為是「歷史共業」或規範不清的制度與法條，做出更明確的規範，是修法過程中必須面對的核心問題。

高虹安表示，若能透過修法讓相關法條更加明確，不僅有助於制度健全，也能避免未來再有民意代表因制度不清而誤陷法網，甚至捲入司法訴訟，這不只是對民代的保護，對整個制度運作都相當重要。

高虹安說，自己仍希望能夠開啟充分討論的空間，讓助理費相關法規得以明確化，避免類似情況再度發生，在這段司法過程中，不只是她本人承受壓力，助理們同樣承擔相當大的辛苦，因此更期待立法院能夠正視制度問題，進行完整檢討與討論。