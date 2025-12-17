快訊

影／高虹安貪汙無罪 江和樹：民眾從懷疑轉信任和同情

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費一案，二審逆轉從有期徒刑7年4個月改判刑6個月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。對此，民眾黨中央委員江和樹上午說，這是一個好消息，對民眾黨是一劑強心針，未來在新竹市長選舉上，藍白合是必須的，相信國民黨在鄭麗文主席領導下，應該有此智慧，而2028年下架民進黨也是民眾黨和國民黨的共同目標和期待。

江和樹說，高虹安一案一開始很多民眾對民眾黨是抱著質疑和懷疑的態度，但現在已轉為信任和同情。對於2026的地方選舉，在高虹安的加持之下，還要面臨柯文哲的判決，希望司法是獨立的，希望能夠朝向無罪判決。

他說，對於高虹安的處境，讓我們不禁懷疑如果是一般人他可以承受嗎？但是她撐過來了，民眾黨對她的虧欠應該是民眾黨自己要檢討的，但是民眾黨的地方組織和以前已經不可同日而語，2026年在各地應該會有好的結果。

江和樹說，高虹安的聲量和智慧是值得大家珍惜的，藍白合是必須，而且我們共同的目標是2028年下架民進黨，也是民眾黨和國民黨的共同期待。尤其是最近的景氣讓大家「哀哀叫」，但民進黨卻還在搞政治，都沒有在為百姓想，連政論節目都還在硬拗，「你們不相信司法要相信誰，要相信賴清德嗎？」。

民眾黨中央委員江和樹上午說，高虹安貪汙案判無罪是一個好消息，對民眾黨是一劑強心針。記者黃寅／攝影
