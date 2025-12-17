影／停職火速...復職函文卻還未收到 高虹安：希望越快越好

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審改判後依法可申請復職，但截至今天仍未收到內政部復職函文。高虹安今天首度公開亮相，面對外界關注復職進度與黨籍動向，她表示，希望能「越快越好」完成復職程序，首要目標是盡速回到市政崗位，穩定市政運作。

高虹安今出席「拾藝之光」新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪，對於民眾黨主席黃國昌提及「停職快、復職慢」，是否擔心內政部動作過慢，以及期盼何時復職？高虹安回應，復職「當然是越快越好」，這段時間的停職已等待相當長的一段時間，但即便如此，自己從未忘記對新竹市的責任。

高虹安表示，從當初市長選舉獲得市民支持，到後來通過反罷免投票，她等於承擔了兩次選民的託付，「這對我來說是非常重的責任」。因此，她希望能盡快完成復職程序，回到市府崗位，也讓新竹市民感受到城市的安定。

高虹安也提到，目前仍未收到內政部的正式回函，不過內政部長劉世芳今天上午已對外表示會盡快處理相關程序，「相信很快就會有好的消息」。

媒體問及，是否會在恢復市長職務後回歸民眾黨？高虹安則表示，目前尚未與黨內進行任何相關討論。她強調，對現階段的自己而言，最重要的事情仍是回到市政崗位，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。