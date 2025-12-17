高虹安代表在野爭取連任「幾乎確定」 黃國昌批內政部核准復職慢吞吞

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨天改依偽造文書罪改判六月，新竹市政府隨即提出復職申請。民眾黨主席黃國昌今天表示，內政部當初用最短的時間宣布停職，如今卻沒有十二萬火急同意其復職，高虹安爭取連任已經是幾乎確定的事情。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對高虹安助理費案二審逆轉改判，他特別提及民進黨跟側翼名嘴潑髒水，現在只看到這些人全體崩潰、繼續死鴨子嘴硬，這就是民進黨追殺政治競爭對手的手段，「好不容易選上市長卻被停職，結果司法還人家公道就一轟而散。」

黃國昌質疑，高虹安助理費案去年一審宣判，內政部當初在最短的時間之內宣布停職，如今卻沒有十二萬火急讓高虹安復職，難道內政部長劉世芳是還在睡覺嗎？「這個就是民進黨，但是絕對不是我們要的民主法治。」

展望2026年地方選舉，黃國昌說明，高虹安代表在野黨爭取連任，「應該可以說是幾乎確定的事情」，在過去面對大惡罷的過程，藍白兩黨齊聚新竹並肩作戰，大家都身在同一艘船上，沒有任何人是局外人，不僅國民黨全力相挺高虹安，民眾黨也全力支援國民黨立委鄭正鈐，「接下來在2026年選舉，新竹市會是第一個達成共識的地方。」

黃國昌說，相信國民黨主席鄭麗文也會同意，儘管這是一個好的開始，但是依然要借審恐懼，因為判決尚未完全確定，檢察官也會上訴最高法院，很多事情現在還很難說，如同民眾黨前主席柯文哲所說，「不要低估民進黨無恥的程度」，現在也只能挺起胸膛勇敢往前走。

黃國昌指出，藍白兩黨智庫持續對接，共同擘畫2026年共同政見，因為是兩個各自獨立的政黨，難免在有些方面看法不一致，這些都是天經地義的事情，但是不妨礙雙方的共同目標，針對如何在國會對抗民進黨的蠻橫，未來從政策到法案會有更多溝通交流。

黃國昌表示，民眾黨在選舉規劃自有程序跟步調，但是合作的誠意跟善意沒有任何變化，「到時候用最好的方法，共推最強團隊贏得選舉，這個方向跟目標會走得會越來越堅定」，特別是面對賴清德總統跟行政院長卓榮泰的胡搞瞎搞，就要透過民主程序給他們最大的教訓。

黃國昌也說，現在有人主張走上街頭推翻政府，自己完全可以理解這樣的氣憤，但是作為政治領導人必須冷靜，因為當掌權者不講道理，就要用道理說得更清楚，「當他們在破壞民主的時候，我們要用更大的力量守護民主」，此時需要依循正常的民主程序，而不是用武裝的暴力革命對抗。