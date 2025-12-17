被問及高虹安貪汙逆轉無罪…柯文哲連兩天沒回應 今繼續辯論馬拉松

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今續行言詞辯論程序，今天上午將由柯的委任律師鄭深元繼續答辯。柯上午步入法院前，被媒體問及高虹安貪汙無罪一事，跟昨天一樣，並未回應，直接快步進入法院。

柯文哲昨在法庭答辯指出，京華城案所有公務員稱有按行政流程走，但檢察官刻意忽略對他有利證詞，西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的。

昨天庭畢，柯也表示，檢察官花兩天時間講一個看似完整的故事，其實是利用搜索，扣押手機、電腦從裡面找資料、編故事，兩天講完也不能證明什麼。針對媒體提問高虹安貪汙無罪，沒有多做回應，僅發出一聲「嗯」。

鄭深元昨在法庭為柯文哲答辯，指京華城建築已19年，再過11年就可以無償都更、拿到50％獎勵容積，但如此對周邊居民及環境是不好的，因此京華城選擇用細部計畫來處理，反而還需要支出174億元的總成本。

鄭深元指出，京華城案送研議，本案中沒有公務員認為違背法令，過去10年也有39件如此，已是慣例，且京華城案送研議最終也是「不予補救」，沒有起任何效果。

鄭深元昨說，本案到庭作證的公務員，除了台北市前副市長林欽榮以外，都說細部計畫可以給予容獎，且林欽榮本人主持的個案中，包括台南市安南區副都心、南港鐵路地下化、南港策略型工業區、高雄煉油廠、亞灣2.0等5個案例，也均是透過細部計畫給予容獎，認為林的作法是在「打臉法庭上的自己」。

鄭深元昨表示，柯文哲與應曉薇3次便當會，都是依照幕僚的提報單意見來裁示，尊重各局處的專業意見，且指定PM也是柯任內的常規制度，並非指示一定要通過；柯文哲任內若有重要議案均會列管，但京華城沒有。

台北地院今開庭續行言詞辯論程序，將由鄭深元繼續為柯答辯，預計會提及先前開庭讓柯暴怒的公文及便利貼，與涉及政治獻金案的部分。