高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。內政部長劉世芳今早表示，昨天下班左右接到新竹市府的函文，依地方制度法第78條簽辦中，我們內部完成整個簽辦程序時，「會相當快。」

立法院內政委員會今繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案，劉世芳受邀備詢，會前受訪表示，內政部在昨天下班左右接到新竹市府的函，表明要回復新竹市長職務，依據地方制度法第78條在簽辦中，內部完成整個簽辦程序時，會相當快。

至於薪水補法部分，劉世芳說，復職以後就會照常給啦，這沒什麼，就會給啦，程序上怎麼走就怎麼走。

依照公務員考核獎懲規定，依法停職人員，於停職期間，得發給半數之本俸（年功俸），至其復職、撤 職、休職、免職或辭職時為止。復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸(年功 俸)者，應於補發時扣除之。先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸（年功俸）。