快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案，內政部長劉世芳會前受訪。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案，內政部長劉世芳會前受訪。記者張曼蘋／攝影

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。內政部長劉世芳今早表示，昨天下班左右接到新竹市府的函文，依地方制度法第78條簽辦中，我們內部完成整個簽辦程序時，「會相當快。」

立法院內政委員會今繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案，劉世芳受邀備詢，會前受訪表示，內政部在昨天下班左右接到新竹市府的函，表明要回復新竹市長職務，依據地方制度法第78條在簽辦中，內部完成整個簽辦程序時，會相當快。

至於薪水補法部分，劉世芳說，復職以後就會照常給啦，這沒什麼，就會給啦，程序上怎麼走就怎麼走。

依照公務員考核獎懲規定，依法停職人員，於停職期間，得發給半數之本俸（年功俸），至其復職、撤 職、休職、免職或辭職時為止。復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸(年功 俸)者，應於補發時扣除之。先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸（年功俸）。

高虹安 貪汙 新竹 劉世芳

延伸閱讀

我封鎖小紅書一年 國台辦批反民主…劉世芳強調依法處置

劉世芳：宗教基本法已受憲法保障 現階段無立法必要性

回擊蔣萬安批雙標 劉世芳：禁小紅書是依法行政

內政部結合宮廟強化社會韌性首場基隆慶安宮登場 劉世芳宣講防災應變

相關新聞

高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，台灣高等法院昨二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑六月，得易科罰金。內政...

二審逆轉！高虹安貪汙無罪將復職 高檢署研議上訴

新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判七年四月，褫奪公權四年。台灣高等法院以立法院回函認...

高虹安案 高院：立委助理費屬實質補助 彈性勻用

新竹市長高虹安擔任立委期間被控助理費案，從一審貪汙重判，到二審逆轉改判偽造文書罪，台灣高等法院合議庭臚列七大理由，認定立...

高虹安案二審大逆轉 王至德分析高院判貪汙無罪原因：可預期1事

高虹安案二審宣判大逆轉，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專分析高等法院為什麼判高虹安貪汙無罪，以及為什麼「偽...

高虹安涉貪二審無罪 圖解助理費案後續發展 左右2026選戰

新竹市長高虹安被控任立委期間虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月，褫奪公權4年。台灣高等法院以立法院16日逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。

觀察站／助理費案判決不一 肇因法律模糊

新竹市長高虹安因立委助理費使用爭議，官司纏訟從一審貪汙到二審認定偽造文書，一、二審判決差異極大，顯示法官對助理費的使用認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。