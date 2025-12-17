聽新聞
高虹安涉貪無罪 黃國昌：遲來正義 綠營道歉嗎

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔王宏舜王駿杰黃羿馨郭政芬林銘翰／連線報導

新竹市長高虹安的立委助理費案二審逆轉改判後，民眾黨肯定高院還高虹安清白，也讓社會看見司法本該有的公平性，希望能夠成為檢視過往類似案件的起點。民眾黨主席黃國昌表示終於還高清白，這是遲來的正義，民進黨、綠媒、名嘴、側翼要不要道歉？綠營則說，無論是貪汙或偽造文書，高都是法院認證的犯罪者。

民眾黨秘書長周榆修昨在高院聽完宣判後說，高院的判決清楚明白昭告台灣社會，高虹安沒有貪汙，民進黨政府把這個國家搞得四分五裂，應從這個判決開始，停止撕裂國家、停止用雙標方式處理自己的政敵、停止用司法追殺方式讓國家陷入混亂。

民眾黨表示，司法不應成政治攻防工具，更不該因人設案或因黨設標準，「期盼此一判決，能夠成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴」。

民進黨新竹市黨部指出，「尊重司法」立場不變，但民進黨新竹市議員劉崇顯在臉書發文質疑，無論依貪汙罪重判七年或偽造文書輕判易科罰金，本質上都是犯罪行為，法院依舊認證高虹安是犯罪者。

黃國昌說，講個最簡單的道理，高虹安當初的辦公室主任，是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，用同一套管帳方式，李沒有事、高反而有，「這是什麼道理？」

