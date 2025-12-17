聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安案 沈伯洋諷助理費不用修法 陳玉珍：要更明確

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇／台北報導
助理費除罪化修法惹議，提案立委陳玉珍（右）日前與反對修法的國會助理工會代表協商。圖／聯合報系資料照片
助理費除罪化修法惹議，提案立委陳玉珍（右）日前與反對修法的國會助理工會代表協商。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安任立委時期的助理費案二審改判，可望競選連任，適逢國會討論助理費是否該除罪修法，外界也關注後續效應。民進黨立委沈伯洋批評，若依高院判決，那他寫的刑法書籍要改寫，國民黨立委陳玉珍也不用提案了。陳玉珍則反嗆，會續推修法，就是要明確標準。

沈伯洋表示，立法院回覆台灣高等法院，助理費本來就是立法委員的，所以沒有貪汙問題，高院也採納了，所以，以後助理費案都只要找立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好；陳玉珍也不用修法將助理費案除罪化了，以前被判貪汙的人，真的情何以堪。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，該案之前就是被操作成非常政治性的案子，感覺法官這次判決滿公正的，也算是還給高虹安一個公道。至於有關外界就助理費案除罪化相關修法的看法，他表示，會持續聽取各界意見。

陳玉珍回應稱，高虹安二審改判，是法官認定該助理費性質屬於實質補貼，因此僅判偽造文書罪；但過去有政治人物涉案時，卻被認為不是實質補貼，就被判貪汙罪，每個法官想的都不一樣，推修法就是要解決根本問題，讓法律明確。

此外，陳玉珍提出助理費案除罪化相關修法，兩項草案已在立法院會順利交付一讀付委。民進黨團昨在立法院會提出復議，主席裁示另定期處理。

高虹安 貪汙 新竹 沈伯洋 陳玉珍

延伸閱讀

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

助理費除罪化修法 民進黨團提復議

影／沈伯洋父女突遭錄影質問「為何做網軍？」 警揪45歲男3罪嫌函辦

沈伯洋帶女兒散步遭突襲錄影 北市警查獲男子送辦

相關新聞

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514...

高虹案案 高院：立委助理費屬實質補助 彈性勻用

新竹市長高虹安擔任立委期間被控助理費案，從一審貪汙重判，到二審逆轉改判偽造文書罪，台灣高等法院合議庭臚列七大理由，認定立...

觀察站／助理費案判決不一 肇因法律模糊

新竹市長高虹安因立委助理費使用爭議，官司纏訟從一審貪汙到二審認定偽造文書，一、二審判決差異極大，顯示法官對助理費的使用認...

高虹安案 沈伯洋諷助理費不用修法 陳玉珍：要更明確

新竹市長高虹安任立委時期的助理費案二審改判，可望競選連任，適逢國會討論助理費是否該除罪修法，外界也關注後續效應。民進黨立...

高虹安官司 牽動2026藍白合

新竹市長高虹安被控在立委任內詐領助理費案，二審改判後，民眾黨新竹市議員李國璋表示，藍白合作是目前在地共識，也有默契，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。