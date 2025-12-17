高虹安案 沈伯洋諷助理費不用修法 陳玉珍：要更明確

新竹市長高虹安任立委時期的助理費案二審改判，可望競選連任，適逢國會討論助理費是否該除罪修法，外界也關注後續效應。民進黨立委沈伯洋批評，若依高院判決，那他寫的刑法書籍要改寫，國民黨立委陳玉珍也不用提案了。陳玉珍則反嗆，會續推修法，就是要明確標準。

沈伯洋表示，立法院回覆台灣高等法院，助理費本來就是立法委員的，所以沒有貪汙問題，高院也採納了，所以，以後助理費案都只要找立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好；陳玉珍也不用修法將助理費案除罪化了，以前被判貪汙的人，真的情何以堪。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，該案之前就是被操作成非常政治性的案子，感覺法官這次判決滿公正的，也算是還給高虹安一個公道。至於有關外界就助理費案除罪化相關修法的看法，他表示，會持續聽取各界意見。

陳玉珍回應稱，高虹安二審改判，是法官認定該助理費性質屬於實質補貼，因此僅判偽造文書罪；但過去有政治人物涉案時，卻被認為不是實質補貼，就被判貪汙罪，每個法官想的都不一樣，推修法就是要解決根本問題，讓法律明確。

此外，陳玉珍提出助理費案除罪化相關修法，兩項草案已在立法院會順利交付一讀付委。民進黨團昨在立法院會提出復議，主席裁示另定期處理。