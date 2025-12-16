聽新聞
0:00 / 0:00

同是助理費案 高虹安與童仲彥罪名、刑度為何天差地別？

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導
新竹市長高虹安立委時助理費案，高院認定沒有貪汙犯意，依偽造文書罪判刑。本報資料照片
新竹市長高虹安立委時助理費案，高院認定沒有貪汙犯意，依偽造文書罪判刑。本報資料照片

新竹市長高虹安在立委任內的助理費案，二審逆轉從貪汙重罪改依偽造文書罪判6個月徒刑，可易科罰金；不少人拿高案與台北市前議員童仲彥因助理費案被依貪汙罪判３年10月相比，質疑法官因政黨顏色而有不同見解。但高院合議庭指出，兩案法院認定的事實不同，高虹安案一、二審都認定相關助理確實都是實質從事助理工作者，但童仲彥案則是以人頭助理，兩者因此有所差別。

高虹安在立委時期的助理費案，引發各界諸多討論，尤其一、二審見解大不同，二審改判的理由中，就點出高虹安一審判決引用童仲彥案的犯罪事實，但童仲彥案是「純粹掛名的人頭助理」與高虹安案「實際聘僱助理」之事實不同；合議庭因此認為引不同事實作為有罪判決論證基礎，應屬違誤。　　

根據童仲彥案的判決，其中被認定是人頭助理的蔡姓男子另有其他工作，也未實際在童仲彥的議員辦公室或服務處任職，但提供名下帳戶供童仲彥辦公室使用、向北市議會領取公聘助理費，每月3萬元，但事後仍由童仲彥的另名助理領取供童所用，蔡姓男子在調查時也坦承她是單純做人頭。

高虹安的助理，則是全都有真實從事助理工作，高院比對立法院回覆提供的「立法委員薪資發放明細表」及「立法委員加班費發放明細表」將立法院編列的預算數額及立委每月報支數額相互對比，認定與高虹安立委辦公室領取的助理費高度吻合，且每位都有實際從事助理相關工作，因此不具有貪汙犯意。

台北市前議員童仲彥助理費案，因使用人頭助理被認定貪汙。本報資料照片
台北市前議員童仲彥助理費案，因使用人頭助理被認定貪汙。本報資料照片

高虹安 貪汙 新竹

延伸閱讀

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安涉貪無罪...他預測準確 再斷言2026竹市長選舉走向

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

相關新聞

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514...

高虹案案 高院：立委助理費屬實質補助 彈性勻用

新竹市長高虹安擔任立委期間被控助理費案，從一審貪汙重判，到二審逆轉改判偽造文書罪，台灣高等法院合議庭臚列七大理由，認定立...

觀察站／助理費案判決不一 肇因法律模糊

新竹市長高虹安因立委助理費使用爭議，官司纏訟從一審貪汙到二審認定偽造文書，一、二審判決差異極大，顯示法官對助理費的使用認...

高虹安案 沈伯洋諷助理費不用修法 陳玉珍：要更明確

新竹市長高虹安任立委時期的助理費案二審改判，可望競選連任，適逢國會討論助理費是否該除罪修法，外界也關注後續效應。民進黨立...

高虹安官司 牽動2026藍白合

新竹市長高虹安被控在立委任內詐領助理費案，二審改判後，民眾黨新竹市議員李國璋表示，藍白合作是目前在地共識，也有默契，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。