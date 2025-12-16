聽新聞
0:00 / 0:00
高虹安將回歸「花籃湧入市長室」 鄭正鈐祝賀：盼續為新竹努力
新竹市長高虹安助理費案二審撤銷原貪汙罪判決，改判「使公務員登載不實罪」6月、得易科罰金。隨著貪汙罪名不成立，高虹安代表藍白競選連任無懸念，原先最有機會代表國民黨角逐市長寶座的立委鄭正鈐表示，期盼高虹安持續為新竹努力、為市民打拚。
鄭正鈐表示，今天高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安市長的貪汙重判，明確認定不構成貪汙治罪條例犯罪。很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拚。
新竹市政府民政處表示，依據地方制度法第78條第2項，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處指出，市府已依照相關規定，於今宣判後第一時間向內政部提出復職申請。
高虹安助理費案二審出現大逆轉後，新竹市長室今陸續收到支持者致贈的祝賀花籃。有支持者送來「最強戰力，回歸市政」、「安定新竹，2026繼續前行」等字樣的花籃，象徵對高虹安重返市政團隊、延續市政推動的期待。
此外，民眾黨立委也紛紛送來祝賀花籃，林憶君送來的花籃上寫著「天道昭彰」；立委張啓楷則以「撥雲見日，苦盡甘來」相賀，花籃陸續擺放於市長室周邊歡迎高虹安強勢回歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言