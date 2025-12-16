高虹安可再選竹市長 鄭正鈐喊喜見夥伴走過風雨：盼續為市民打拚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

停職中的新竹市長高虹安被控涉詐助理費案，一審因涉貪被判7年4月徒刑，褫奪公權4年，今高院改依偽造文書罪，判6月得易科罰金，高虹安不但喊申請復職，更有機會競選連任。也是下屆新竹市長熱門人選的國民黨立委鄭正鈐說，很高興看到一路並肩作戰的夥伴走過風雨，期盼未來持續為新竹市民打拚。

高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，高虹安回應，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

鄭正鈐說，今天，高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安市長的貪汙重判，明確認定不構成貪汙治罪條例犯罪。

鄭正鈐表示，很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拚。

