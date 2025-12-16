新竹市長高虹安貪污罪經二審改判無罪 內政部：可申請復職

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新竹市長高虹安因涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，臺灣高等法院於16日撤銷臺灣臺北地方法院一審有罪判決改判無罪。內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

停職中的高虹安涉嫌詐領助理費，一審依照貪汙罪遭到判刑7年4月，二審由台灣高等法院負責審理。高法今天做出二審宣判，依照使公務員登載不實偽造文書罪，改判高虹安6個月徒刑、得易科罰金，後續仍可上訴。依照最新判決結果，高虹安可向內政部申請復職新竹市長，竹市府表示，市府已向內政部提出復職申請。

內政部也回應，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

高虹安 貪汙 新竹

延伸閱讀

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安涉貪無罪...他預測準確 再斷言2026竹市長選舉走向

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

影／高虹安可復職 邱臣遠恭喜高市長：已啟動交接

相關新聞

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514...

高虹案案 高院：立委助理費屬實質補助 彈性勻用

新竹市長高虹安擔任立委期間被控助理費案，從一審貪汙重判，到二審逆轉改判偽造文書罪，台灣高等法院合議庭臚列七大理由，認定立...

觀察站／助理費案判決不一 肇因法律模糊

新竹市長高虹安因立委助理費使用爭議，官司纏訟從一審貪汙到二審認定偽造文書，一、二審判決差異極大，顯示法官對助理費的使用認...

高虹安案 沈伯洋諷助理費不用修法 陳玉珍：要更明確

新竹市長高虹安任立委時期的助理費案二審改判，可望競選連任，適逢國會討論助理費是否該除罪修法，外界也關注後續效應。民進黨立...

高虹安官司 牽動2026藍白合

新竹市長高虹安被控在立委任內詐領助理費案，二審改判後，民眾黨新竹市議員李國璋表示，藍白合作是目前在地共識，也有默契，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。