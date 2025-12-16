高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。民進黨立委沈伯洋表示，國民黨立委陳玉珍不用修法將助理費案除罪化了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪汙的真的情何以堪。

沈伯洋指出，高虹安案簡單來說，就是把助理當人頭，詐領助理費。法院對於詐領部分認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費，這部分讓他覺得非常疑惑。

沈伯洋說，看了高院的新聞稿，理由是因為立法院回覆高等法院，助理費本來就是立法委員的，所以沒有貪汙問題；結果高等法院說，好的，收到。另外法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。

沈伯洋表示，看來他刑法的書要改寫了，然後陳玉珍也不用推修法了。