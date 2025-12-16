貪汙撤銷竹市府火速申請復職 高虹安最快今下午回市府

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，新竹市政府今已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請；內政部回應，將於收到其復職申請書後依法辦理。

律師錢炳村指出，據地制法第78條第1項相關規定，涉犯貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止職務，市長停職將由副市長代理，如今高虹安已無貪汙犯罪事實，且改判刑期得易科罰金，並非必須入監執行，「既沒有貪汙罪，也沒有實際服刑問題，理論上可即刻復職。」

新竹市政府民政處表示，依據地方制度法第78條第2項，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處指出，市府已依照相關規定，於今宣判後第一時間向內政部提出復職申請。

據了解，高虹安助理費案一審宣判時，內政部當天下午就已發文，隔天就即刻將高虹安停職，市府今早已向內政部提出復職申請，高虹安預計最快今天下午即刻復職。

內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。