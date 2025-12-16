聽新聞
內政部：高虹安涉貪改判無罪可復職 收到申請依法辦理

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪汙罪判刑7年4月，經上訴，台灣高等法院今二審宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。內政部表示，依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

一審法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立法委員，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。今二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

針對判決結果，高虹安透過文字表示，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

內政部表示，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。高虹安依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，這個判決還給高虹安市長清白，也還給高事情的真相，希望高趕快復職，讓整個市府的機器再一次正常的運作。因為市長不在的時候，人心難免浮動，希望高回來能夠趕快穩定軍心。

至於明年市長選舉布局，陳慶齡說，不管是前黨主席朱立倫，還是現在的主席鄭麗文，兩人所講的都是一樣的，因為新竹市是藍白合的示範地，要只要高虹安能選，「我們都是非常樂見，也願意來支持」，目前相當篤定，地方、中央都是相同想法，黨團也同樣支持。

