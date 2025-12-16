讓市政穩定問責清楚 時力新竹市議會黨團：理應讓高虹安復職

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安。資料照片。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安被控於任職立法委員期間詐取助理費，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金。時代力量新竹市議會黨團指出，即使本案尚未三審定讞，內政部還是應將高虹安復職，讓市政穩定、問責清楚。

市議員林彥甫說，依地方制度法，因高虹安貪汙改判無罪，且任期尚未屆滿，內政部得准其先行復職。時力新竹市議會黨團認為，即使本案尚未三審定讞，內政部還是應將高虹安復職，因為行政應尊重司法，法律雖未強制要求內政部「應」復職，但既然高院已判貪汙無罪，理應讓高虹安復職。

林彥甫說，過去一年多，高虹安雖被停職，但依然有影響市政的民意基礎，反而造成市府多頭馬車，不利政策推行，與其讓高虹安繼續當影武者，不如迫使高要以市長身分面對市政問題、接受議會的監督和市民的問責。

