不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職
高虹安說，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪汙不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。
高虹安說，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。
高虹安說，感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來她會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。
