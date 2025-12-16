不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

新竹 市長 高虹安 任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，高虹安回應，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

高虹安說，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪汙不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安說，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

高虹安說，感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來她會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。