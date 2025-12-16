高虹安二審改依登載不實罪判6月 綠營：尊重司法立場

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
停職中的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
停職中的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。

對於高虹安助理案宣判，以及對於明年新竹市選情的影響等。民進黨新竹市黨部表示，毋論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞結果為何，本黨「尊重司法」的立場不會改變。

至於2026新竹市長選舉，民進黨新竹市黨部表示，相信地方與中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民的認同與支持。

高虹安 貪汙 新竹

