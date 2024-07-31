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李正皓告發高虹安涉公帑打私人官司 竹檢將偵辦

中央社／ 新竹市31日電

政治評論員李正皓指出，昨天已委託律師向新竹地檢署告發已遭停職的新竹市長高虹安涉嫌利用竹市府公帑為她私人打官司。竹檢今天表示，將分案偵辦。

李正皓日前在臉書（Facebook）發文指出，他去年踢爆高虹安涉新竹市寡婦樓與民主段都更案的相關弊案細節，後來收到民事求償訴狀，原告竟是新竹市政府，他說「我從頭到尾針對的都是高虹安，關新竹市政府啥事？」

他今天在臉書發文表示，昨天已委託律師向新竹地檢署遞狀，告發高虹安涉嫌利用新竹市政府公帑為她私人打官司。

李正皓指出，高虹安的行為涉違反貪污治罪條例中「主管監督事務圖利」或「非主管監督事務圖利」，但相關法律見解仍應由新竹地檢署衡酌。

對此，新竹地檢署表示，已有收案，將依法分案偵辦。

新竹市代理市長邱臣遠今天接受媒體聯訪指出，對於特定名嘴如何行使司法權益，予以尊重，社會自有公評。

新竹 貪汙 高虹安

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