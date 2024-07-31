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不起訴高虹安都被調走？法界：2升官3案仍在北檢

中央社／ 台北31日電

民眾黨主席柯文哲昨天稱「不起訴高虹安的檢察官都調走」。法界人士說，北檢共有5件新竹市長高虹安的不起訴案件，承辦3案的檢察官仍在北檢，另2案的檢察官已調升。

高虹安在立委任內涉詐領助理費案，台北地方法院依貪污罪判刑7年4月。柯文哲昨天接受媒體專訪，針對高虹安案件時表示，「一開始不起訴高虹安的檢察官都調走，起訴高虹安的檢察官卻升官」。

對此，法界人士指出，北檢歷年來共有6件高虹安被列為被告偵結的案件，除了詐領助理費案遭檢察官起訴，另5件不起訴。這5件案子的承辦檢察官不是調升，就是還在北檢，並沒有被「調走」。

其中，高虹安在擔任立委期間受邀到名嘴朱學恒直播節目中合唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」2字，民眾控告高虹安妨害名譽。承辦檢察官認為，「綠畜」一詞沒有特定針對的對象，將高虹安等人不起訴處分。這名檢察官目前仍在北檢任職，沒有被調走。

另外，民國111年九合一大選期間，一名朱姓網友在臉書（Facebook）上貼文指稱高虹安靠特權入學北一女，遭高虹安提告加重誹謗、違反選罷法等罪。檢方2度將朱姓網友不起訴處分，朱姓網友也反控高虹安誣告，北檢2度將高虹安不起訴處分，這2名承辦檢察官目前仍在北檢服務。

此外，高虹安不滿鏡週刊報導她的博士論文涉嫌抄襲、侵權，控告鏡週刊負責人裴偉、總編輯廖志成等4人加重誹謗及違反選罷法，裴偉、廖志成反控高虹安誣告。承辦的主任檢察官將高虹安不起訴處分，今年調升高檢署。

最後，財團法人資訊工業策進會控告高虹安背信案，北檢去年將高虹安不起訴處分，承辦檢察官已於去年調升為主任檢察官。

法務部官員指出，檢察官人事調整案，法務部今年5月底就已發函檢審會委員訂於7月5日、7月12日及7月26日開會討論。其中，一審主任部分先由各地檢署檢察官自己票選，再由檢審委員提名並由部長圈選，並非高層直接指派。

官員表示，檢察官人事調整名單早在7月26日上午在檢審會開會時發布，高虹安案原本於7月24日宣判，後來因為颱風延後2天，而且是在人事發布後才宣判，兩者並無關係。

新竹 貪汙 高虹安

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