高虹安停職停薪 白委批違法

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審判刑七年四個月，內政部決定不核給半數俸額。民眾黨立委張啓楷昨天質疑，內政部宣告停止市長職務，已經違反地方制度法規定，再加上憲法保障人民工作權，內政部違法又違憲，支持高虹安向行政法院聲請停止處分。

內政部長劉世芳指出，停職及停止半俸一事，是從憲法、地方制度法的層次，及行政院人事行政總處引用的公務人員俸給法，做出最後處置。內政部解釋，地方首長如涉案仍能繼續執行職務，恐對政務推動產生不良影響，停職是為增進公共利益，不違背憲法保障工作權意旨，也未牴觸憲法比例原則。

劉世芳另指出，民選地方行政首長停職期間是否發給半俸，要審酌當事人是否足以維持基本生活所需。

張啓楷則表示，高虹安所涉「是發生在立法院的助理費，不是市長任內有發生貪瀆且一審判決有罪」，內政部宣告停止市長職務，已經違反地方制度法第七十八條的規定；且在法律審判過程當中，應該是無罪推定，高虹安還具有公務人員任用資格，不能到外面兼職兼差，怎麼可以把半個月的薪水停掉？憲法第十五條明白寫道，人民的工作權應該受到保障，內政部違憲。

中廣集團前董事長趙少康昨天指出，高虹安案很特別，看起來加班費部分是無罪。他舉民進黨新北市議員周雅玲詐取一千多萬元，卻只被判三年多為例，相較高虹安案，不太符合比例原則。