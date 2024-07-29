快訊

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

朱立倫稱未必連任以退為進 主席甘苦談能勸退盧秀燕？

高虹安涉貪遭停職 內政部：未牴觸憲法比例原則

中央社／ 台北29日電

新竹市長高虹安遭判刑停職。內政部今天說，地方首長如涉案仍能繼續執行職務，恐對政務推動產生不良影響，停職是為增進公共利益，並未牴觸憲法比例原則，也無違背憲法保障工作權意旨。

高虹安被控於立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，26日遭判刑停職。民眾黨立委張啓楷質疑，高虹安不是在新竹市長任內涉嫌貪污，內政部怎麼可以停止她的新竹市長職務；且憲法明定保障人民工作權，內政部行為已明顯違憲。

內政部透過新聞稿表示，憲法對人民權利的保障，在合於憲法第23條所定增進公共利益所必要等要件時，自得以法律為適當限制，不管是憲法第15條還是第23條，服公職不只是權利也是義務，憲法第23條有明確規範，也就是牽涉到很明顯的公共利益的時候，應按照第23條憲法比例原則予以規範。

內政部說，在地方制度法第78條中，民選地方行政首長停職規定目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任。民選地方行政首長是地方整體施政與發展的重要推手，若繼續執行職務，恐對地方政務的推動產生不良影響，因此以法律明定，應暫時停止其職務。

另外，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，內政部表示，依行政院人事行政總處民國106年6月22日總處給字第1060049606號函規定，是由上級自治監督機關審酌當事人事實情況，是否足以維持基本生活及涉違法失職程度等，裁量得否發給半數俸額的決定。

內政部指出，考量高虹安是涉犯貪污治罪條例案件，且尚無因停職導致基本生活難以維持的顧慮，因此為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治決心，決定停職期間不核給半數俸額，符合行政院人事行政總處規定。

至於高虹安日前回應，原已規劃將半薪捐出，作為新竹市急難救助使用。內政部表示，慷國家之慨捐作公益，不符合行政院人事行政總處函釋維持基本生活的要件。

新竹 貪汙 高虹安

延伸閱讀

高虹安擬捐薪急難救助 劉世芳：慷國家之慨不符條件

高虹安遭停職白委批違憲 劉世芳搬三法條駁：一切合規

藍營市長團隊一級主管為民眾黨講課 郭軒志：分享施政成果

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

相關新聞

只要辦高虹安都能升官 王鴻薇：政治干預司法痕跡明顯

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月停職，國民黨立委王鴻薇昨表示辦高虹安案的司法人員都升官進爵，今天再批只要配合民進黨辦...

高虹安遭停職白委批違憲 劉世芳搬三法條駁：一切合規

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，民眾黨立委張啓楷認為，高並非在市長任內涉貪，停職處分是違憲。內...

星期評論／竹市2年換4首長…高虹安停職 市政不能掉棒

新竹市長高虹安涉貪官司一審遭重判7年4個月，依法停職丟了市長，換上副市長邱臣遠代理上陣。不過短短2年，新竹市歷經2名民選...

李正皓質疑高虹安涉用公款訴訟 擬向地檢署告發

政治評論員李正皓指去年踢爆現已遭停職的新竹市長高虹安涉都更弊案，後卻挨告，質疑高虹安用公款提告，近期將到地檢署告發高虹安...

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

台灣民眾黨「國家治理學院」昨起連2天嘉義市舉辦「國政班」第4屆第1期，對於高虹安遭到內政部停止新竹市長的職務，民眾黨立委...

高虹安遭判貪汙 沈政男怒指「政治惡鬥」：判決難說服多數民意

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，台北地方法院7月26日一審宣判，高虹安被依貪汙罪判處7年4個月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。依地方制度法高虹安立即停職。醫師沈政男表示，前新竹市長施性忠，也是幾乎被以同樣抓小辮子的理由遭到停職，他認為高虹安事件就是政治惡鬥的結果，只會讓綠營政治狂熱者額手稱慶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。