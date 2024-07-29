高虹安涉貪遭停職 內政部：未牴觸憲法比例原則

新竹市長高虹安遭判刑停職。內政部今天說，地方首長如涉案仍能繼續執行職務，恐對政務推動產生不良影響，停職是為增進公共利益，並未牴觸憲法比例原則，也無違背憲法保障工作權意旨。

高虹安被控於立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，26日遭判刑停職。民眾黨立委張啓楷質疑，高虹安不是在新竹市長任內涉嫌貪污，內政部怎麼可以停止她的新竹市長職務；且憲法明定保障人民工作權，內政部行為已明顯違憲。

內政部透過新聞稿表示，憲法對人民權利的保障，在合於憲法第23條所定增進公共利益所必要等要件時，自得以法律為適當限制，不管是憲法第15條還是第23條，服公職不只是權利也是義務，憲法第23條有明確規範，也就是牽涉到很明顯的公共利益的時候，應按照第23條憲法比例原則予以規範。

內政部說，在地方制度法第78條中，民選地方行政首長停職規定目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任。民選地方行政首長是地方整體施政與發展的重要推手，若繼續執行職務，恐對地方政務的推動產生不良影響，因此以法律明定，應暫時停止其職務。

另外，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，內政部表示，依行政院人事行政總處民國106年6月22日總處給字第1060049606號函規定，是由上級自治監督機關審酌當事人事實情況，是否足以維持基本生活及涉違法失職程度等，裁量得否發給半數俸額的決定。

內政部指出，考量高虹安是涉犯貪污治罪條例案件，且尚無因停職導致基本生活難以維持的顧慮，因此為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治決心，決定停職期間不核給半數俸額，符合行政院人事行政總處規定。

至於高虹安日前回應，原已規劃將半薪捐出，作為新竹市急難救助使用。內政部表示，慷國家之慨捐作公益，不符合行政院人事行政總處函釋維持基本生活的要件。