高虹安擬捐薪急難救助 劉世芳：慷國家之慨不符條件

新竹市長高虹安遭判刑停職並不發薪給，高虹安指原規劃將半薪捐作急難救助。內政部長劉世芳今天說，高虹安不是為了維持基本生活所需，慷國家之慨捐出薪水，不符合公務人員俸給的條件。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，遭判刑停職。內政部27日指出，為貫徹政府廉能政治決心，已發函通知新竹市政府，高虹安停職期間不發薪給。高虹安回應，原已規劃將半薪捐出，作為新竹市急難救助使用，尊重內政部決定。

劉世芳上午出席「113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓開訓典禮」。劉世芳在會後受訪時表示，高虹安服公職、也是公務人員，民選地方行政首長停職期間是否發給半俸，是要審酌當事人是否足以維持基本生活所需。

劉世芳指出，高虹安不是為了維持基本生活所需，半薪不到10萬元，要拿公務員的薪水捐作急難救助措施，但這已有很多社會系統或NGO都做得到，「我想不差這10萬塊」。

劉世芳說，「如果慷國家之慨，把本來要給她（高虹安）的薪水捐出來的話，大概不符合行政人員所說俸給條例維持基本生活所需的俸給條件」。

另外，民眾黨立委張啓楷說，高虹安不是在新竹市長任內涉嫌貪污，內政部怎麼可以停止她的新竹市長職務；且憲法明訂保障人民的工作權，內政部的行為已明顯違憲。

劉世芳說，要求停職這件事，在憲法第15條、23條都提到，服公職不只是權利、也是義務，工作權的保障如果牽涉明顯公共利益時，應該按照憲法比例原則予以規範；內政部是引用立法院通過的地方制度法來停職，至於半薪則是引用行政院人事行政總處所提的解釋。

劉世芳表示，內政部是從憲法、地方制度法的層次，以及行政院人事行政總處引用的公務人員俸給法，在3個條例下做出最後的處置方式。

媒體追問，是否擔心在立法院預算會期時，遭民眾黨立委找麻煩。劉世芳說，尊重每名立委對行政部門的監督，但內政部都是按照規定、行政命令處置。