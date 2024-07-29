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星期評論／竹市2年換4首長…高虹安停職 市政不能掉棒

聯合報／ 本報記者張裕珍
新竹市前市長高虹安因立委任內的助理費案，一審認定詐另11萬餘元，遭判7年4月，因貪汙罪而遭停職。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長高虹安因立委任內的助理費案，一審認定詐另11萬餘元，遭判7年4月，因貪汙罪而遭停職。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安涉貪官司一審遭重判7年4個月，依法停職丟了市長，換上副市長邱臣遠代理上陣。不過短短2年，新竹市歷經2名民選市長、2名代理市長，還有高虹安罷免案在蠢蠢欲動，政治對立不斷內耗；然而前朝公共工程3大案的推進依舊停滯，成為政治鬥爭影響民生最鮮明的案例，最大輸家是新竹市民。

新竹市政治版圖近年隨外來人口增加，讓藍綠以外的第三勢力有了插旗空間。2022年市長選舉，民眾黨提名的高虹安獲得藍營倒戈支持下，以38歲最年輕、首名女市長之姿入主新竹市政府，當時就任時還以「興利除弊」為主軸，要揪出「大秘寶」弊端。

耗資12億元的新竹市立棒球場工程缺失疑雲眾所矚目，但檢調、監院迄今查辦進度不明，另一方面，市府雖已邀來美方專家檢測、確立改善方案，但卻也遭營造商反制，向法院申請保全證據「凍結」。新竹棒球場整整2年原封不動，重啟開賽遙遙無期。

前朝遺留的億元公共工程爛攤不少，坐落藝文高地聚落的兒童探索館、新竹國際展演中心2大工程2020年相繼動工，因施工嚴重延宕，市府陸續與廠商解約後，2處到現在還是停擺大工地，與鄰近較晚動工卻將完工的竹科X基地軟體大樓，形成強烈對比。

新竹市政千頭萬緒，朝野對立更顯得動盪不安。尤其高虹安選前被控的涉詐立院助理費案，紛擾一路糾纏到新竹市長任內，從起訴、密集出庭到一審宣判，政敵、側翼無不藉機大作文章，實際上助理費爭議各政黨皆然，官司攻防不應該牽扯市政，也凸顯推動罷免正當性，是否真為市民的福祉考量。

高虹安就任1年7個月因案停職，她喊出上訴堅持清白，未來二審能否逆轉復職，尚待司法審判，但是坊間傳聞辭職、補選等多套劇本甚囂塵上，背後的政治算計已經是鑿痕斑斑。代理當家的邱臣遠市長任期長短仍未可知，但是破除政治對立絕對是正辦，展現魄力與效率掌理市政，才能對得起新竹市民。

新竹 貪汙 高虹安

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