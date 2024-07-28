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李正皓質疑高虹安涉用公款訴訟 擬向地檢署告發

中央社／ 新竹市28日電
政治評論員李正皓。聯合報系資料照
政治評論員李正皓。聯合報系資料照

政治評論員李正皓指去年踢爆現已遭停職的新竹市長高虹安涉都更弊案，後卻挨告，質疑高虹安用公款提告，近期將到地檢署告發高虹安違反貪污罪。新竹市政府對此作出相關回應。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，去年與今年市府多次發新聞稿駁斥寡婦樓案相關不實指控，但特定政論名嘴罔顧市府多次澄清，稱市府涉及不法的不實言論已傷害新竹市府名譽形象，並戕害公務員依法行政正當性，因此以新竹市政府名義提出爭訟，要求回復名譽與賠償。

李正皓昨天在臉書（Facebook）發文指出，他去年踢爆高虹安涉竹市寡婦樓與民主段都更案的相關弊案細節，但後來收到民事求償訴狀，原告竟是新竹市政府，他說「我從頭到尾針對的都是高虹安，關新竹市政府啥事？」

李正皓說，他的律師向法院提出疑問後，竹市府律師就將高虹安追加為原告，質疑高虹安針對此訴訟的律師費是由新竹市府公款支付，近日他將前往地檢署告發高虹安違反貪污治罪條例中「利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益」。

對於高虹安被追加為訴訟原告，竹市府指出，市長為市府之法定代理人，於調解、訴訟等法律程序中，市長均名列代表人或法定代理人，放諸各地方政府皆準。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院26日上午11時宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。內政部同日宣布停止高虹安的新竹市長職務。

新竹 李正皓 貪汙 高虹安

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