指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

台灣民眾黨「國家治理學院」昨起連2天嘉義市舉辦「國政班」第4屆第1期，對於高虹安遭到內政部停止新竹市長的職務，民眾黨立委張啓楷抨擊，高虹安的停職根本就是「竹篙湊菜刀」，並非新竹市長任內涉嫌貪污，內政部停止高虹安新竹市長職務，已經明顯違憲。

民眾黨舉辦第4屆第1期國政班，報名人數破創黨以來國政班紀錄，連2天講師包括前立委張其祿、賴香伶、現任立委林國成、謝龍介及嘉義市政府智慧科技處長郭軒志，柯文哲及張啓楷今天在嘉義市發表專題演講，柯文哲的演講主題為「民眾黨的願景」。

對於高虹安7月26日一審依貪汙治罪條例被判7年4個月，內政部立即宣布停止高虹安新竹市長的職務，張啓楷指出，高虹安事件可以說是「國政」重要的議題，他認為，高虹安的停職根本是「竹篙湊菜刀」，民進黨擺明是在報復2022年新竹市長的敗選，並企圖進一步以政治、司法手段打壓民眾黨。

張啓楷表示，地方首長一審依貪汙治罪條例被判有罪，之所以要被停職，主要原因為若是不先停止其職務，除了可能對貪汙案件的深入調查有所妨礙，還可能擴大原本造成損害。台北地院一審判決高虹安在立委任內涉嫌貪汙，要停職也應停立委的職，怎會是停市長職。

張啓楷指出，憲法第15條規定，人民之生存權、工作權及財產權，應予保障，由於高虹安並沒有在新竹市長任內涉嫌貪汙，不應適用地方制度法第78條的規定，內政部停止高虹安新竹市長職務明顯違憲，建議高虹安應立即向行政法院提出「停止處分」。