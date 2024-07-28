高虹安遭判貪汙 沈政男怒指「政治惡鬥」：判決難說服多數民意

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，台北地方法院7月26日一審宣判，高虹安被依貪汙罪判處7年4個月徒刑，褫奪公權4年，可上訴，依地方制度法高虹安立即停職。醫師沈政男對此表示，前新竹市長施性忠，也是幾乎被以同樣抓小辮子的理由遭到停職，他認為高虹安事件就是政治惡鬥的結果，只會讓綠營政治狂熱者額手稱慶。

沈政男27日在臉書貼文表示，高虹安遭判刑有罪，難以說服多數民意，綠營支持者不必幸災樂禍。他指出，沒有人會為了11萬去貪汙，此事本質與台灣公務體系有關，公務費用申報方面有很大的制度問題，此問題存在數十年，明顯影響公務體系效能。

沈政男表示，十年前曾有幾百名大學教授因為研究經費申報，被以貪汙罪還有其他罪偵辦。他解釋，公務體系僵化，若是申報40元買可口可樂，最後買了百事可樂，或是改買礦泉水加泡麵，雖然總價都是40元，但通通都算貪汙。

沈政男指出，高虹安初當立委，事務繁忙，不可能想出「助理薪資六萬三，申報到上限六萬七，多報的部分用來成立零用金，再以加班費填補缺口」這樣的手法，一定是立委都這麼做，有老鳥助理教她，她以為小額差異沒什麼而同意，想不到淪落到被判貪汙的下場。

沈政男表示，零用金制度也是如此，如果助理臨時要買一瓶可樂來招待來賓或什麼，都要實報實銷，行政手續太麻煩，便先拿公帳來買，事後再回補，於是就出現了「拿公費買化妝用品」這樣的貪汙名目了。

沈政男提及，「還記得嗎，前新竹市長施性忠，也是幾乎被以同樣抓小辮子的理由遭到停職，結果他太厲害，離婚再入贅到妻子的彰化老家，以去除本籍，依法被解職，逼迫補選，然後高票重新當選」。他痛罵，「高虹安此事從頭到尾，就是四個字：政治惡鬥」。