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防柯文哲也出事 民眾黨醞釀設副主席

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨傳出有黨代表有意提案新增副主席一職，屬意由前立委蔡壁如（左）擔任。圖／聯合報系資料照片
民眾黨傳出有黨代表有意提案新增副主席一職，屬意由前立委蔡壁如（左）擔任。圖／聯合報系資料照片

民眾黨八月三日將於高雄展覽館舉行黨代表大會與黨慶，傳出有黨代表有意提案新增副主席一職，屬意由前立委蔡壁如擔任，除制衡立委黃國昌，避免民眾黨被黃國昌牽著走；同時，柯文哲目前也有台北市三大案在司法調查中，為了防止未來若柯文哲出事群龍無首，蔡壁如是創黨發起人之一，相信能夠維持民眾黨主體性。

民眾黨中央表示，目前沒收到相關提案。蔡壁如也說，沒收到這樣的資訊。

蔡壁如參選台中立委失利後，傳出柯文哲有意新增副主席，邀請蔡壁如擔任，協助黨務運作，當時黨內傳出有反彈聲浪，認為蔡壁如剛落選立委，馬上接任副主席不恰當，此事因而沒有進展。隨後蔡壁如獲邀擔任台中市政府顧問，柯文哲與蔡壁如不和傳言甚囂塵上。

民眾黨周六將在高雄舉辦創黨五周年慶，同時舉行黨代表大會，傳出有中部的黨代表在私下串聯，有意在黨代表大會提出新增一席副主席案，人選鎖定蔡壁如。

知情人士表示，黃國昌在國會立場親藍，全面跟民進黨對立，讓黨內部分人士感到不滿，認為黃國昌做過頭，無法認同。另一方面，部分黨代表擔心未來柯文哲要面臨諸多官司，恐無暇處理黨務，交由蔡壁如代理是合適的人選，避免黃國昌把民眾黨整碗捧走，屆時將喪失主體性，導致民眾黨滅亡，希望蔡壁如回歸黨中央整頓。

「有這件事嗎？應該沒有吧！」蔡壁如表示，沒有人跟她說過這件事，也沒有得到相關資訊，「天啊，現在沒辦法回答這個問題。」

民眾黨中央則表示，目前中央級黨代表提案，都沒有增設副主席的案子，如果有黨代表有這樣的想法，希望事先提案連署，不然現場臨時體案比較不好處理。

新竹 貪汙 高虹安

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