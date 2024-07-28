停職不給半薪 高虹安：本想捐出

新竹市市長高虹安涉嫌詐領助理費案，台北地院一審依貪汙罪判有罪，內政部將高虹安停職。內政部昨天表示，為了貫徹政府掃除貪汙的決心，高虹安停職期間將不發給半薪。高虹安表示，「尊重內政部的決定」，原本打算將半薪捐給新竹市府急難救助使用。代理市長邱臣遠說，會兌現高虹安政見，被問到市政是否要徵詢高虹安意見？邱避談。

內政部指出，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，由具有行政監督權限上級機關裁量得否發給半數俸額。考量高虹安涉嫌貪汙治罪條例案件，為貫徹政府掃除貪汙，建立廉能政治的決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。

高虹安表示，原本依規定停職後可支領半薪，她之前已規畫好將半薪捐助急難使用，如今內政部發函不給薪，計畫無法如願。前天深夜高虹安在新竹市府公務群組，留言叮囑局處首長「全力協助邱臣遠推動市政」，隨後即退出群組。

邱臣遠昨首度以市長身分出席公開活動，他說，支持高虹安上訴，尊重高退黨決定，市政一棒接一棒，承諾市民的不會延宕，兌現高虹安政見。

民眾黨主席柯文哲昨天受訪表示，「昨天我猜她心情很亂，我也很亂」，一直到半夜才發ＬＩＮＥ訊息給高，希望找個時間好好談一談，到底下一步要怎麼走；關於高虹安退黨一事，柯透露她之前就講「不知道會發生什麼事」，不會為難民眾黨。

至於是否擔心民進黨派員代理市長，新竹市被「整碗端走」，柯表示，這應該本就在綠營規畫中，事出突然，白營內部需要討論。

時代力量黨主席王婉諭呼籲高虹安自行辭職，柯文哲表示，選舉不是只選一個人，而是一個團隊，之後會把邱臣遠找來，看需要哪些協助。

被問是否開始物色其他二○二六出戰新竹市人選，柯文哲揮揮手說「這個不要這樣講，我們一定讓高虹安爭取證明她的清白，我還是相信她沒有犯意，這大家都清楚」。

柯文哲忍不住說，這其實就是潘朵拉的盒子，立院助理費薪資達成率百分之九十六、九十七，表示大家幾乎都領好領滿；既然事情發生就該檢討，立院助理費要如何改進，不然從現在開始任何助理偷偷留存帳目，隔一、二年去外面檢舉，立委人人自危，與其這樣不如制度化。

國民黨立委王鴻薇則質疑，過去司法被認為充滿政治力干預，且高虹安官司本就具有高度的政治性，檢察系統竟不避嫌，將起訴及公訴的檢察官同天升官，根本是此地無銀三百兩，坐實檢調系統充滿政治性的獎勵與酬庸。