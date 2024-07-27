不認罪獲判緩刑 王郁文：有一點點委屈

新竹市長高虹安被控虛報助理酬金、加班費被重判，她的四名助理共犯中僅前法務主任陳昱愷無罪，而力挺高虹安的前公關主任「水母」王郁文雖不認罪，但因非公務員、犯罪所得少獲判緩刑；王郁文表示「有一點點委屈」，將會和律師討論是否上訴。

陳昱愷被高虹安前國會辦公室行政主任黃惠玟虛報二○二○年六、十、十一月分的加班費，陳在偵查、審理中認罪，但台北地方法院認為陳確實有加班，不適用貪汙法令，判決無罪，也是本案中唯一獲判無罪者。

判決指出，高虹安二○二○年三至五月間，僅以四萬六千元聘用王郁文，卻推由黃惠玟浮報王郁文的酬金為四萬七二九○元或四萬八五○○元，並以此為基準請領加班費，共同詐取八二三三元的酬金及加班費。

王郁文雖不認罪，但法院認為王郁文不具公務員身分，可罰性較輕，且犯罪所得在五萬元以下，犯罪情節輕微，依貪汙治罪條例規定二度減刑，並稱王郁文身為立委公費助理，卻配合詐領補助款，實屬不該，依法判決兩年徒刑，褫奪公權兩年，並宣告緩刑五年。

王郁文昨在丈夫陪同下到庭聽判，兩人在宣判結束後，頻頻詢問審判長犯罪意圖如何認定，並強調不知情黃惠玟送出薪資申請單；王郁文丈夫更以詐騙集團盜用人頭帳戶為例，替妻子抱屈，但審判長回應，王郁文犯罪期間長達三個月，且已有支出，難認定沒有犯罪意圖。

王郁文說，她認為自己薪資是用來幫忙買辦公室同事的用品，無論是飲料、衛生用品、薑母茶等，都是她買來給同事，沒有給高虹安私用，但法官至少認定他們有加班的事實，並沒有虛報加班費，會再和律師討論是否上訴。

黃惠玟因不具公務員身分、犯罪所得五萬元以下，且坦承犯行，犯罪情狀情堪憫恕而獲減刑；高虹安前國會辦公室主任陳奐宇也不是公務員、犯罪情節輕微、坦承犯行，也獲減刑。