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新聞眼／藍綠白角力 柯文哲本命區守得住嗎

聯合報／ 記者唐筱恬
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安國會助理費涉貪案遭重判，高虹安第一時間宣布退黨替民眾黨止血，而民眾黨主席柯文哲也維持過去「相信高虹安」基調並支持高虹安上訴。不過民眾黨經歷此事件後，很難再以「清廉勤政」招牌自居，且新竹是柯文哲的「本命區」，歷經高虹安涉貪風暴，如何彌補並護盤新竹成了白營的嚴峻考驗。

民眾黨成軍將邁入第五年，柯文哲一手成立民眾黨以來，一直清廉勤政自居，更在官網直指蔡政府貪腐弊案頻傳，「民眾黨才是清廉勤政本土政黨第一品牌」，如今高虹安被判貪汙重罪，柯文哲未來很難再直指垃圾不分藍綠，或貪汙舞弊都是藍綠。

高虹安非「柯家軍」出身，但身為民眾黨首位民選地方首長，一舉一動仍攸關民眾黨形象。去年高虹安被起訴又傳出住豪宅、搭名車等，柯文哲一度力挺稱「理工女不會貪汙」，事後民眾黨發現重創民調，又由中評會出手給予高虹安停權，如今高虹安主動退黨，讓柯文哲不用陷入親斬子弟兵的窘境。

民眾黨以過去民進黨前立委陳賴素美、民進黨籍新北市議員周雅玲等涉助理費案都被輕判等案例，直指司法雙標，而柯文哲也指「公積金也不是高虹安發明的」，是前立委李俊俋助理把制度引進來，結果檢方一直查無文下文，企圖凸顯司法雙標、司法不公，算是反將一軍、靈活的危機處理模式。

儘管高虹安案要在今年十二月廿五日前三審定讞，才必須啟動新竹市長補選，但地方發起罷免、逼高虹安提前辭職，勢必不絕於耳。不過高虹安已宣稱「上訴到底」，力拚上訴二審無罪後復職，民眾黨也希望由副市長邱臣遠代理，守住新竹大本營。

民眾黨面對接下來可能的補選，或二○二六年地方首長選戰一役，柯文哲如何守下新竹故鄉，是民眾黨眼前真正的考驗。藍綠勢必蠢蠢欲動，高虹安若能無罪定讞自然由高虹安再戰，目前黨內點名立委黃國昌轉戰新竹市護盤、柯文哲妹妹柯美蘭、邱臣遠等都是有可能人選。高虹安遭判重罪並宣布退黨後，藍綠白政黨角力戰才正要開始。

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