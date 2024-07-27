新聞幕後／親柯文哲人士：高自動退黨 不讓柯為難

新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費案，台北地院昨天一審判處七年四個月徒刑。民眾黨主席柯文哲表示，支持高虹安上訴，爭取自己的清白。據了解，宣判前民眾黨沙盤推演，柯文哲親自出馬與高虹安溝通，高昨天主動退黨，與民眾黨切割；民眾黨也展開後續布局，因應可能的補選或備戰二○二六選舉，有高知名度的黨籍立委黃國昌是活棋。

民眾黨先前沙盤推演三種情況，第一是最差的情況，高虹安被依貪汙罪判刑停職，由副市長邱臣遠代理；第二是，高被依偽照文書罪判刑，對民眾黨傷害較小，還可凸顯民進黨政治追殺；第三是高獲判無罪，民眾黨可一掃貪汙黨的汙名。結果一審宣判是最差的情況。

民眾黨近期民調支持度下滑，黨內有聲音擔心高虹安案會拖累民眾黨，希望高主動請辭新竹市長或自行退黨，甚至傳出柯文哲親自勸高虹安請辭，但高虹安堅持沒有犯行不願請辭。親柯人士表示，柯文哲並未勸高虹安請辭，「但彼此有交換意見，相信高虹安自有判斷，會自行退黨，不會讓柯文哲為難。」高虹安昨被判刑後，馬上宣布退出民眾黨，可見事前默契。

高虹安一審被判刑而停職，民眾黨內部研判，高虹安緊接著可能要面對罷免案，在現行氛圍下，加上若藍綠也介入助攻罷免案，民眾黨不能不有所準備，內部已開始討論備案，傳出柯文哲屬意人選並非胞妹柯美蘭，而是黃國昌。

民眾黨人士表示，新竹市是柯文哲的故鄉，也是民眾黨得票數較高的地方，更是民眾黨二○二二選戰唯一插旗的縣市，具指標意義，延續新竹市執政是重中之重；盤點黨內人選，除副市長邱臣遠熟悉新竹市政，也有立委歷練，是不錯人選；聲量高的黃國昌進可攻退可守，參選新北市長或新竹市長都是不錯的選擇，被柯文哲視為活棋。

高虹安前有司法關，後有罷免關，關關都難過，民眾黨已做好準備，一旦有需求，黨中央將綜合評估，推出最合適的人選迎戰，無論如何要力保主席本命區。