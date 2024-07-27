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高虹安涉貪判刑停職 高退出民眾黨 將上訴

聯合報／ 地方社會中心、政治中心記者／連線報導
高虹安案一審判決結果 製表／王聖藜、林孟潔、蕭白雪
高虹安案一審判決結果 製表／王聖藜、林孟潔、蕭白雪

新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒國會助理費涉貪案，昨天同一天宣判。台北地方法院審理高虹安案，合議庭認定高虹安浮報助理酬金、加班費涉貪十一萬元，依利用職務機會詐取財物罪，判處七年四月徒刑，褫奪公權四年，犯罪所得沒收。

高虹安昨未現身，以影片表示即刻退出台灣民眾黨，將上訴到底，並「敬告想利用政治惡意操作的人，你們不會得逞」。

她強調，立法院零用金制度是立院行之有年的制度，非她所創，也絕無浮報助理費，盼二審還她清白。

顏寬恒涉兩罪 判8年4月

顏寬恒因沙鹿莊園豪宅被控竊佔國有地、假買賣與詐領助理費被起訴，詐領助理費部分，台中地院昨依貪汙罪判顏寬恆七年十月徒刑、褫奪公權三年；豪宅假買賣部分，依偽造文書判刑六月，得易科罰金，兩罪總計判刑八年四月；竊佔獲判無罪。

顏喊冤 稱一定會提起上訴

顏寬恒說，他沒有詐領助理費、假買賣動機，當時因名嘴、媒體盯梢，他為保護家人，不管多便宜都要賣房子，法院未審酌對他有利證據，難以接受，是「天大的冤枉」，一定會提上訴。

新竹市長職務 邱臣遠代理

內政部表示，依法停止高虹安市長職務，即日起生效，由副市長邱臣遠代理市長職務；而顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，無適用公職人員選舉罷免法停職規定，未來若經判決確定且有褫奪公權情事，將依法院判決註銷其立委名籍。

高4名前國會助理 獲輕判

至高虹安的四名前國會助理則獲輕判，其中法務主任陳昱愷認罪獲判無罪，行政主任黃惠玟判刑二年，緩刑五年；主任陳奐宇判刑一年，緩刑三年；公關主任王郁文判刑二年，緩刑五年。

合議庭認為，高虹安、陳奐宇、黃惠玟、王郁文浮報立法院公費助理酬金及加班費罪證明確，不過，請領加班費再繳回供辦公室零用的行為，除欠缺不法意圖、也無申報不實。依照合議庭見解，熱烈討論的「零用金」公用或私用，無關犯罪。

檢察官、法官對犯罪所得的認定不同。檢方認為，高虹安要求黃惠玟將酬金、加班費申報至上限，酬金浮報八萬四一二六元，加班費浮報五十四萬一一一二元，涉貪四十六萬卅元。

合議庭則認定，扣除助理詐領之後繳回的錢，高虹安犯罪所得十一萬餘元，陳奐宇犯罪所得五○六元，黃惠玟犯罪所得五六四二元，王郁文犯罪所得四六六元。

台中地院表示，顏寬恒助理林進福的公司帳務，有筆紀錄「顏董代收代付總表」，顯見非助理薪資，「這是一個很強的證據」。林進福也被依利用職務機會詐取財物罪判刑七年八月。

豪宅假買賣部分，林進福判刑六月、得易科罰金，褫奪公權二年，竊占判無罪。張姓女設計師依偽造文書罪判刑四月，得易科罰金；顏寬恒妻子陳麗凌判無罪，弟弟顏仁賢竊占另筆土地判刑六月。

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