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高虹安停職退黨牽動2026 藍白新竹恐各走各路

中央社／ 台北26日電
新竹市長高虹安（中）一審有罪遭停職。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安（中）一審有罪遭停職。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安遭判刑停職，外界關注新竹政壇2026年動向。民眾黨人士指出，高虹安幾乎無再戰可能，退黨已將衝擊降到最低；黨內2026雖有可戰竹市之將，但因民眾黨參戰，可左右藍營執政縣市長選情，藍營須思考是否願禮讓部分二線縣市給白營。

高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，北檢依貪污等罪起訴高虹安等5人。台北地方法院今天依貪污治罪條例判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

民眾黨人士指出，高虹安擔心官司案連累民眾黨，因此在一審宣判就聲明退黨，要感謝她忍辱負重，並顧及整個黨；而黨主席柯文哲也表達相信高虹安沒貪污意圖，支持她爭取清白，雙方經此互相表達後，相信可把政治衝擊降至最低。

至於高虹安應請辭的看法，有人認為高虹安被判刑已無民意基礎，請辭可避免走向罷免投票；另有人指出，請辭可免於三審定讞時市長任期剩不到2年，淪為讓內政部直接指派代理市長。

不過，民眾黨人士認為，這些說法並不成立，應是其他政黨對新竹市長選情的兵棋推演，畢竟三審定讞司法程序還有一段時間，若在此時就決定請辭並展開補選，對民眾黨並非好棋。

至於民眾黨2026年是否派人參選新竹市長，黨內人士指出，民眾黨當然有可戰之將，檯面上除了代理市長邱臣遠、外界頻點名的立委黃國昌，亦有前立委吳欣盈等人可以備戰。

黨內人士認為，民眾黨2026年是否派人參選，必須看藍營的戰略布局，2026年有許多國民黨執政縣市要換人接棒參選，若民眾黨派人挑戰，可能會左右戰局勝負，因此，藍營必須思考是否要在二線城市「有默契」禮讓白營。

黨內人士舉例，民進黨立委蘇巧慧參選新北市長來勢洶洶，國民黨目前人選都尚未定於一尊，勢必不希望民眾黨再派黃國昌「攪局」，這些都是藍白雙方未來可談的空間。

至於新竹市的在地看法，民眾黨地方人士評估，高虹安幾乎與2026年無緣，一是高虹安已退黨，民眾黨不可能提名她；二是上次高虹安能取勝，很大一部分原因是2022年藍營棄保與中間選民支持，但歷經這次判決，民眾黨與國民黨未來在新竹的合作機會渺茫，比較大機率是「各走各的路」。

地方人士也直言，高虹安參選新竹市長的前1年，有先掛新竹責任區服務，民眾黨中央甚至將竹市單獨切出去給高虹安認養，但目前都沒看到民眾黨派明星戰將接手新竹選區服務，竹市選服有變動才會是顯著指標。

此外，民眾黨秘書長周榆修受訪表示，目前民眾黨全力支持代理市長邱臣遠做好市政，不希望新竹市政因此停擺，並期許邱臣遠延續高虹安選舉時所提政見；至於2026年是否派人參選，目前都是未定之數，這一刻先撐起市政比較重要。

新竹 貪汙 高虹安

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