北院：高虹安為增辦公室零用金 詐助理費敗壞官箴

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費案，北院認為，高虹安為增加辦公室可運用零用金，非法詐取財物，敗壞官箴，考量她沒前科，依貪污治罪條例判刑7年4月，褫奪公權4年。

台北地方法院新聞資料指出，高虹安、陳奐宇、黃惠玟及王郁文等4人浮報立法院公費助理的酬金及加班費部分，高虹安犯罪所得新台幣11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元，罪證明確。

新聞資料指出，高虹安、陳奐宇、黃惠玟及王郁文等4人均犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，從重依貪污治罪條例論處。

台北地方法院審判長廖建傑、蘇宏杰、王沛元組成的合議庭認定，高虹安位居立法委員的要職，負責立法等公務，本應廉潔自持，並遵法自律，資為人民榜樣，竟為增加立委辦公室可運用的零用金，罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，而非法利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴。

合議庭指出，陳奐宇、黃惠玟及王郁文為立法委員的公費助理，配合立法委員詐領助理補助款，也屬不該；考量陳奐宇、黃惠玟及王郁文均不具公務員身分，且可罰性較輕，其中陳奐宇及王郁文的犯罪情節輕微；另外，陳奐宇及黃惠玟未自動繳交全部所得財物，但坦承犯行，犯罪情狀顯可憫恕，依法均可酌減其刑。

合議庭考量高虹安、陳奐宇、黃惠玟及王郁文等人沒有前科、各自涉案情節以高虹安最重、黃惠玟次之，陳奐宇及王郁文較輕，另參酌犯罪動機、目的、手段、犯罪所得等一切情狀分別量刑，並宣告附條件的緩刑。

高虹安判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年；陳奐宇、黃惠玟、王郁文分別判處1年至2年不等徒刑，均諭知緩刑，緩刑期間服義務勞務；4人未扣案犯罪所得均沒收或追徵；前助理陳昱愷無罪。本案仍可上訴。