高虹安涉貪判刑將停職 議員籲主動請辭重選市長

新竹市長高虹安涉詐領立委任內助理費案，一審判有罪，高虹安將停職。新竹市議員認為，未來市政不應由沒有民意基礎的副市長主導，高虹安應自請辭職，讓市民重選屬意的市長。

高虹安涉在立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院原訂24日宣判，因颱風順延2天，今天上午11時宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

對此，時代力量新竹市議會黨團發布新聞稿指出，高虹安一審遭判有罪，將停職，呼籲高虹安應自請辭職，讓市民能重選市長，因為未來高虹安一定會上訴，恐將頻繁跑法院，若持續保有市長一職，有礙市政推動。

時力竹市議會黨團表示，未來的新竹市政發展不應由無民意基礎的新竹市副市長邱臣遠代理、主導，且發起罷免高虹安案通過機率高，不該再勞民傷財、浪費公家資源，希望高虹安能自請離職，讓市民能重選屬意市長。

民進黨竹市議會黨團發布新聞稿指出，呼籲高虹安及早認罪，並誠懇地向受剝削的助理及新竹市民道歉，還給社會大眾一個正常的政治環境。

民進黨新竹市議員劉崇顯表示，判決結果對高虹安的前助理來說是遲來正義，也是給所有從政者警惕。呼籲未來的代理市長應公開宣示不會延續相關陋習，也要放下對前朝市府的成見，將過去累積下來的市政基礎持續建設，才有機會挽回市民信心。

民進黨新竹市議員楊玲宜指出，高虹安就任新竹市長期間不僅荒廢市政、勤跑法院，甚至疑與建商有對價關係，坐擁名車、入住豪宅，放任男性友人干政，引發標案弊端，呼籲檢調一併審視是否有人謀不臧等情事。

國民黨新竹市議員吳旭豐接受中央社記者電訪表示，即便高虹安將停職，新竹市政仍須運轉，不能因此受到影響，國民黨籍議員會持續以市民最大福祉監督市政。至於判決結果，是否為政治追殺手段、為特定政黨服務，人民自有判斷。

對於今日判決結果，民眾黨新竹黨部截至記者截稿前未回應。

不過，民眾黨中央黨部今天中午透過聲明指出，對此判決至為遺憾，並舉民進黨政治人物為例，指其同樣被控詐助理費卻輕判，顯見台灣司法比例原則與量刑標準，有天壤之別。