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高虹安詐領助理費案判7年4月 民團：持續推罷免

中央社／ 新竹市26日電

新竹市長高虹安涉詐領立委任內助理費案，一審判刑7年4月。在網路發起罷免高虹安的團隊表示，她雖將停職，但其意志可能由市長代理人延續，為求改變竹市，不會停止罷免行動。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院原訂24日宣判，因颱風順延2天，今天上午11時宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

先前有網友在多個社群平台發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，此團隊已啟動第1階段提議連署，日前公布進度已收集連署書數量逾1000份，最低提案門檻是3547份，最終目標為1.2萬份。

此團隊今天接受中央社記者採訪，記者提問，高虹安一審遭判有罪將會被停止新竹市長職務，為何還要持續發起罷免。

對此，此團隊表示，高虹安將遭停職，屆時可望由新竹市副市長邱臣遠代理市長職務，首先邱臣遠在2023年擔任立委期間遭一名曾在前民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女性助理指控性騷，雖真相仍未釐清，但仍有觀感問題。

其次，邱臣遠與高虹安同為民眾黨籍，高虹安的意志可能會持續下去，未來新竹市可能不會變好，甚至可能變更糟。

第三，高虹安的詐領助理費案要到三審遭判有罪才會被解職，但等到三審有罪定讞時，高虹安的市長任期恐已結束；若二審或三審改判無罪，高虹安將復職。

此團隊指出，最後是只要高虹安還頂著「市長」這個職位名稱，民眾就可以罷免她，為求徹底改變新竹市，罷免行動不會停止，希望透過民眾連署、選票力量，再次為新竹市灌入新鮮活水，讓新竹市政可以順利重啟。

罷免 高虹安

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