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高虹安、顏寬恒涉貪宣判 綠籲政黨勿對司法說三道四

中央社／ 台北26日電

新竹市長高虹安詐領助理費案及國民黨立委顏寬恒貪污偽造文書案，2案在今天相繼宣判。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團立場一貫，所有司法案件判決出來就尊重判決，不會有太多評論，呼籲任何政黨不要帶有政治目的對司法說三道四。

吳思瑤今天上午在立法院接受媒體訪問時說明，民進黨團立場都非常一貫，所有司法案件就讓司法回歸司法，不要有任何政治力做過多的操作。

吳思瑤表示，所有從政者在面對司法偵辦，都應勿枉勿縱，每一個人都有權利捍衛自己的清白，但是所有人面對司法都要謙虛，停止對司法各種政治力的介入評判，民進黨團不會有太多評論，一切尊重判決。

吳思瑤指出，司法審判出來就應該尊重，司法是獨立的，不樂見因爲有黨員被宣判有罪的所屬政黨，就說是司法迫害，這都是政治口水，更不要帶有政治目去對司法說三道四，應尊重司法判決，民進黨團也不會見獵心喜，不會有什麼過當的操作。

司法 吳思瑤 民進黨 顏寬恒 高虹安

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