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保障醫療自主權 庭長：17歲有判斷力

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
吳嘉源爭取就醫權的勵志故事，被拍成紀錄片「人生的縫隙」，本月19日在板橋舉行巡迴映後座談，新北市長侯友宜送上手寫卡片寫「你的故事，足以成為許多人的人生導師」。圖／新北市社會局提供
吳嘉源爭取就醫權的勵志故事，被拍成紀錄片「人生的縫隙」，本月19日在板橋舉行巡迴映後座談，新北市長侯友宜送上手寫卡片寫「你的故事，足以成為許多人的人生導師」。圖／新北市社會局提供

新北市家防中心主任許芝綺說，一般兒保機制與家防中心照顧對象多是兒虐個案，吳嘉源是因醫療權而安置的罕見個案，一一一年三、四月間由台北地院裁定，是新北市第一例，也可能是全國首宗。新北地院家事法庭庭長黃繼瑜說，家事法庭處理選任特別代理人案件，實務上以遺產分割案居多，為了醫療權上法院，確實罕見。

黃繼瑜表示，法律上父母與未成年子女有利益相反情況，依法不得代理時，可選任特別代理人，此案發動權是新北家防中心，送台北地院受理，眼見嘉源治療計畫相當緊急，希望透過法律解套，法院評估當時嘉源已十七歲，有一定判斷能力，且明確表達想接受西醫治療，因此透過選任特別代理人機制，讓新北市長侯友宜擔任醫療特別代理人，讓嘉源的醫療自主及參與醫療決策的權利得到保障。

吳嘉源說，因為長期住院，包含醫師、床邊老師、藝術治療老師等都成為他無話不談的朋友，期待上大學後能結交新朋友，也對交女朋友有憧憬。記者王慧瑛／攝影
吳嘉源說，因為長期住院，包含醫師、床邊老師、藝術治療老師等都成為他無話不談的朋友，期待上大學後能結交新朋友，也對交女朋友有憧憬。記者王慧瑛／攝影

「嘉源很勇敢、很謙虛、很努力。」黃繼瑜觀察，嘉源心理韌性很強，漫長治療過程艱辛磨人，仍展現樂觀正向一面，是不折不扣的生命鬥士。黃也提到，嘉源對學業自我要求高，也很有目標，當大家恭喜他錄取台大生物機電工程學系，嘉源卻謙虛地說「我是備取第廿名擠上的，是運氣好」，讓人看到嘉源真誠、謙遜性格。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，莊婷、嘉源是彼此唯一的親人，一路相互依附、怨懟、拉扯，站在兒少最佳利益及確保生存發展權，台大及公部門作法有理，可以理解莊婷媽媽受傷過，想用她信任的方法保護孩子，建議安排個別諮商及親子會談，才能解開這個相愛相殺的結。

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